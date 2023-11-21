Путин вручил Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

Награду Рахмону вручил Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. По этому поводу таджикистанский глава произнес речь, в которой назвал свое награждение заслугой всего народа его страны.
«Свое награждение отношу к заслугам всего народа Таджикистана и его нацеленности на сотрудничество с братской Россией», — заявил Рахмон. Встреча двух президентов транслировалась на телеканале «
Президент Таджикистан Эмомали Рахмон заявил, что соскучился по Москве. По словам Рахмона, ему всегда приятно находиться в российской столице.
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.
Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!