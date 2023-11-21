Путин вручил Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

21 ноября 2023 в 17:43 Размер текста - 17 +

Награду Рахмону вручил Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. По этому поводу таджикистанский глава произнес речь, в которой назвал свое награждение заслугой всего народа его страны. «Свое награждение отношу к заслугам всего народа Таджикистана и его нацеленности на сотрудничество с братской Россией», — заявил Рахмон. Встреча двух президентов транслировалась на телеканале « Россия-24» . Президент Таджикистан Эмомали Рахмон заявил, что соскучился по Москве. По словам Рахмона, ему всегда приятно находиться в российской столице.

Президент РФ Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. По этому поводу таджикистанский глава произнес речь, в которой назвал свое награждение заслугой всего народа его страны. «Свое награждение отношу к заслугам всего народа Таджикистана и его нацеленности на сотрудничество с братской Россией», — заявил Рахмон. Встреча двух президентов транслировалась на телеканале «Россия-24». Президент Таджикистан Эмомали Рахмон заявил, что соскучился по Москве. По словам Рахмона, ему всегда приятно находиться в российской столице.