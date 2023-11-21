Путин вручил Эмомали Рахмону орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

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Владимир Путин на приветствии членам избирательных комиссий. Москва, путин владимир
Награду Рахмону вручил Владимир Путин Фото:

Президент РФ Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. По этому поводу таджикистанский глава произнес речь, в которой назвал свое награждение заслугой всего народа его страны.

«Свое награждение отношу к заслугам всего народа Таджикистана и его нацеленности на сотрудничество с братской Россией», — заявил Рахмон. Встреча двух президентов транслировалась на телеканале «Россия-24».

Президент Таджикистан Эмомали Рахмон заявил, что соскучился по Москве. По словам Рахмона, ему всегда приятно находиться в российской столице.

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Президент РФ Владимир Путин наградил президента Таджикистана Эмомали Рахмона орденом «За заслуги перед Отечеством» III степени. По этому поводу таджикистанский глава произнес речь, в которой назвал свое награждение заслугой всего народа его страны. «Свое награждение отношу к заслугам всего народа Таджикистана и его нацеленности на сотрудничество с братской Россией», — заявил Рахмон. Встреча двух президентов транслировалась на телеканале «Россия-24». Президент Таджикистан Эмомали Рахмон заявил, что соскучился по Москве. По словам Рахмона, ему всегда приятно находиться в российской столице.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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