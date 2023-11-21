Пермякам рассказали, как снизить процент по автокредиту

Снизить процент по автокредиту можно, передав автомобиль в залог банку

22 ноября 2023 в 08:48 Размер текста - 17 +

Передав машину под залог, можно снизить ставку на 11 процентных пунктов Фото: Сергей Русанов © URA.RU Ставки по автокредитам в пермских банках доходят до 39% годовых. Чтобы платить меньше процентов, можно передать машину банку под залог. Это позволит снизить ставку на 11 процентных пунктов, рассказал URA.RU сотрудник пермского банка. «Чтобы снизить ставку по займам на покупку автомобиля, нужно оформить потребительский кредит с целью покупки машины. А спустя два месяца передать автомобиль под залог банку. Так можно снизить ставку до 16,6—24% годовых. Если этого не сделать, ставка повысится на 11 процентных пунктов», — рассказал сотрудник банка корреспонденту агентства. Собеседник агентства добавил, что при залоге банк не совершает никаких действий с автомобилем. Машину могут отобрать только в том случае, если клиент не вносит ежемесячный платеж. Также особенность беззалогового кредита в том, что клиент банка может купить автомобиль как в салоне, так и у частного продавца. При этом к конкретному региону покупатель не привязан и может выбрать машину в Пермском крае или за его пределами. «Покупатель приходит в салон с наличными деньгами. Ему не нужно оформлять кредит в автосалоне. То есть дилеры не навяжут дополнительные платные услуги сверх стоимости автомобиля», — сообщили в банке. Ранее URA.RU рассказало, что пермяки стали брать меньше автокредитов. Количество займов на покупку машин сокращается в течение трех месяцев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Ставки по автокредитам в пермских банках доходят до 39% годовых. Чтобы платить меньше процентов, можно передать машину банку под залог. Это позволит снизить ставку на 11 процентных пунктов, рассказал URA.RU сотрудник пермского банка. «Чтобы снизить ставку по займам на покупку автомобиля, нужно оформить потребительский кредит с целью покупки машины. А спустя два месяца передать автомобиль под залог банку. Так можно снизить ставку до 16,6—24% годовых. Если этого не сделать, ставка повысится на 11 процентных пунктов», — рассказал сотрудник банка корреспонденту агентства. Собеседник агентства добавил, что при залоге банк не совершает никаких действий с автомобилем. Машину могут отобрать только в том случае, если клиент не вносит ежемесячный платеж. Также особенность беззалогового кредита в том, что клиент банка может купить автомобиль как в салоне, так и у частного продавца. При этом к конкретному региону покупатель не привязан и может выбрать машину в Пермском крае или за его пределами. «Покупатель приходит в салон с наличными деньгами. Ему не нужно оформлять кредит в автосалоне. То есть дилеры не навяжут дополнительные платные услуги сверх стоимости автомобиля», — сообщили в банке. Ранее URA.RU рассказало, что пермяки стали брать меньше автокредитов. Количество займов на покупку машин сокращается в течение трех месяцев.