Названа дата запуска трамваев в Академический

Трамваи в Академический район Екатеринбурга запустят с 15 по 17 декабря — таков предварительный план городской администрации. Об этом URA.RU сообщил информированный источник, близкий к муниципальной власти.
Ранее URA.RU писало, что курсировать по линии, скорее всего, будут старые вагоны, но есть препятствие — во-первых, у «Гортранса» кадровый дефицит, во-вторых, на маршруте не оборудованы санитарно-бытовые помещения для водителей.
Строительство трамвайной ветки в Академический началось летом 2021 года. Изначально запуск хотели приурочить к 300-летию Екатеринбурга, но впоследствии даты сдвигались несколько раз. Утром 21 ноября в пресс-службе горадминистрации заявили, что горожане смогут пользоваться трамвайной веткой в декабре. Но через несколько часов отозвали анонс. При этом сама линия фактически достроена — на год раньше, чем прописано в контракте.
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