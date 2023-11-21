В гибели трех тюменских детей в пожаре подозревают их пьяную соседку

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, заключенные, арест, цепь, женщина, преступница, наручники
Следователи хотят отправить подозреваемую под стражу Фото:

Подозреваемой по делу о гибели трех детей в пожаре в жилом доме в Ялуторовске (Тюменская область) стала соседка детей, которая, будучи пьяной, устроила возгорание из-за сломанной розетки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону.

«В рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности задержана 38-летняя жительница Ялуторовска. По версии следствия, 19 ноября нетрезвая женщина включила электроплиту в розетку, которая находилась в аварийном состоянии. После приготовления пищи она оставила прибор включенным, что привело к пожару. Трое мальчиков в возрасте 8, 11 и 15 лет, проживавшие на втором этаже дома, погибли от отравления угарным газом», — рассказали в ведомстве.

Как ранее писало URA.RU, еще двое детей и мать погибших выжили, но попали в больницу. В ближайшее время следствие намерено выступить с ходатайством о заключении подозреваемой соседки под стражу.

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Подозреваемой по делу о гибели трех детей в пожаре в жилом доме в Ялуторовске (Тюменская область) стала соседка детей, которая, будучи пьяной, устроила возгорание из-за сломанной розетки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «В рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности задержана 38-летняя жительница Ялуторовска. По версии следствия, 19 ноября нетрезвая женщина включила электроплиту в розетку, которая находилась в аварийном состоянии. После приготовления пищи она оставила прибор включенным, что привело к пожару. Трое мальчиков в возрасте 8, 11 и 15 лет, проживавшие на втором этаже дома, погибли от отравления угарным газом», — рассказали в ведомстве. Как ранее писало URA.RU, еще двое детей и мать погибших выжили, но попали в больницу. В ближайшее время следствие намерено выступить с ходатайством о заключении подозреваемой соседки под стражу.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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