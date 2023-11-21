В гибели трех тюменских детей в пожаре подозревают их пьяную соседку

21 ноября 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

Следователи хотят отправить подозреваемую под стражу Фото: Илья Московец © URA.RU Подозреваемой по делу о гибели трех детей в пожаре в жилом доме в Ялуторовске (Тюменская область) стала соседка детей, которая, будучи пьяной, устроила возгорание из-за сломанной розетки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «В рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности задержана 38-летняя жительница Ялуторовска. По версии следствия, 19 ноября нетрезвая женщина включила электроплиту в розетку, которая находилась в аварийном состоянии. После приготовления пищи она оставила прибор включенным, что привело к пожару. Трое мальчиков в возрасте 8, 11 и 15 лет, проживавшие на втором этаже дома, погибли от отравления угарным газом», — рассказали в ведомстве. Как ранее писало URA.RU, еще двое детей и мать погибших выжили, но попали в больницу. В ближайшее время следствие намерено выступить с ходатайством о заключении подозреваемой соседки под стражу.

Подозреваемой по делу о гибели трех детей в пожаре в жилом доме в Ялуторовске (Тюменская область) стала соседка детей, которая, будучи пьяной, устроила возгорание из-за сломанной розетки. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе следственного управления СК РФ по региону. «В рамках уголовного дела о причинении смерти по неосторожности задержана 38-летняя жительница Ялуторовска. По версии следствия, 19 ноября нетрезвая женщина включила электроплиту в розетку, которая находилась в аварийном состоянии. После приготовления пищи она оставила прибор включенным, что привело к пожару. Трое мальчиков в возрасте 8, 11 и 15 лет, проживавшие на втором этаже дома, погибли от отравления угарным газом», — рассказали в ведомстве. Как ранее писало URA.RU, еще двое детей и мать погибших выжили, но попали в больницу. В ближайшее время следствие намерено выступить с ходатайством о заключении подозреваемой соседки под стражу.