Тюменские таксисты пожаловались на падение доходов

Тюменские водители такси недовольны системой ценообразования агрегатора «Яндекс. Go» Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Водители такси в Тюмени жалуются на то, что из-за алгоритмов агрегатора «Яндекс. Go» перевозки по тарифу «Комфорт» иногда стали стоить дешевле «Эконома». Об этом URA.RU сообщил владелец одного из таксопарков. Он добавил, что на этом фоне у некоторых таксистов заметно снизились доходы.

«Случаи, когда поездки на тарифе „Комфорт“ стоят дешевле, чем в „Экономе“, стали происходить значительно чаще. Виноват алгоритм динамического ценообразования агрегатора, который определяет стоимость перевозок, исходя из определенных факторов. К которым, например, относятся погода, спрос на такси в отдельно взятом микрорайоне и так далее», — отметил собеседник агентства на условиях анонимности.

Он добавил, что на этом фоне таксисты, которые приобретали машины специально для работы по тарифному плану «Комфорт», пожаловались на падение доходов. «Комфорт» отличается от «Эконома» тем, что его обслуживают «свежие» автомобили, к которым предъявляются более высокие требования. Они касаются, в частности, года выпуска. Многие таксисты также считают, что «Комфортом» пользуются более статусные пассажиры, поэтому принципиально не берут заявки из «Эконома», даже если последние стоят дороже. И, стало быть, теряют заработок», — добавил источник URA.RU.

В пресс-службу компании «Яндекс» направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее агентство писало о том, что в Тюменской области частные фирмы такси переманивают водителей у агрегатора «Яндекс. Go», обещая им более выгодные условия работы. По мнению источников агентства, из-за этого в регионе может резко вырасти стоимость такси.