Прокуратура проверит нарушение прав челябинских учеников после публикации URA.RU

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Прокуратура проверит состояние дороги от Лугового до Печенкино Фото:

Прокуратура Красноармейского района Челябинской области организовала проверку по публикации URA.RU о нарушении прав учащихся из деревни Печенкино. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратурой Красноармейского района организована проверка по публикации СМИ о ненадлежащем содержании межпоселковой автомобильной дороги от поселка Луговой до деревни Печенкино. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе.

Родители школьников сообщили URA.RU, что их детей перевели на дистанционное обучение. Они предполагают, что это произошло из-за того, что водитель школьного автобуса уволился, отказавшись возить детей по плохой дороге. В администрации Красноармейского района заявили, что причиной увольнения стало недовольство зарплатой.

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Прокуратура Красноармейского района Челябинской области организовала проверку по публикации URA.RU о нарушении прав учащихся из деревни Печенкино. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе регионального ведомства. «Прокуратурой Красноармейского района организована проверка по публикации СМИ о ненадлежащем содержании межпоселковой автомобильной дороги от поселка Луговой до деревни Печенкино. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе. Родители школьников сообщили URA.RU, что их детей перевели на дистанционное обучение. Они предполагают, что это произошло из-за того, что водитель школьного автобуса уволился, отказавшись возить детей по плохой дороге. В администрации Красноармейского района заявили, что причиной увольнения стало недовольство зарплатой.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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