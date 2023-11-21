Прокуратура проверит нарушение прав челябинских учеников после публикации URA.RU

Прокуратура проверит состояние дороги от Лугового до Печенкино Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура Красноармейского района Челябинской области организовала проверку по публикации URA.RU о нарушении прав учащихся из деревни Печенкино. Об этом 21 ноября сообщили в пресс-службе регионального ведомства.

«Прокуратурой Красноармейского района организована проверка по публикации СМИ о ненадлежащем содержании межпоселковой автомобильной дороги от поселка Луговой до деревни Печенкино. По итогам проверки будет решен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования», — уточнили в пресс-службе.

Родители школьников сообщили URA.RU, что их детей перевели на дистанционное обучение. Они предполагают, что это произошло из-за того, что водитель школьного автобуса уволился, отказавшись возить детей по плохой дороге. В администрации Красноармейского района заявили, что причиной увольнения стало недовольство зарплатой.