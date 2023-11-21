Губернатор Моор провел тайную встречу с депутатами

Губернатор Моор провел кулуарную встречу в облдуме перед ежегодным посланием

21 ноября 2023 в 20:02 Размер текста - 17 +

Александр Моор убедил депутатов облдумы принять бюджет региона на 2024 год без критики Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил депутатов Тюменской облдумы перед ежегодным посланием на встречу без прессы. Главными темами разговора были необходимость принятия бюджета области и сохранение социальных гарантий. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, близких к правительству области. «Губернатор провел с депутатами более 40 минут. Рассказал о ситуации в экономике, необходимости принятия бюджета и ответил на вопросы. Он подчеркнул, что все социальные гарантии в бюджете сохранены. Правительство готовит новые меры поддержки для многодетных семей и семей участникам СВО. На встрече были представители „Единой России“, ЛДПР и эсеров, от КПРФ представители не пришли», — сообщили собеседники агентства. URA.RU направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Послание губернатора состоится 22 ноября, сразу после него пройдет заседание областной думы на котором депутаты примут бюджет региона в первом чтении. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Александр Моор проведет прямую линию с жителями Тюменской области. Трансляция начнется в 17:00 29 ноября.

Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил депутатов Тюменской облдумы перед ежегодным посланием на встречу без прессы. Главными темами разговора были необходимость принятия бюджета области и сохранение социальных гарантий. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, близких к правительству области. «Губернатор провел с депутатами более 40 минут. Рассказал о ситуации в экономике, необходимости принятия бюджета и ответил на вопросы. Он подчеркнул, что все социальные гарантии в бюджете сохранены. Правительство готовит новые меры поддержки для многодетных семей и семей участникам СВО. На встрече были представители „Единой России“, ЛДПР и эсеров, от КПРФ представители не пришли», — сообщили собеседники агентства. URA.RU направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Послание губернатора состоится 22 ноября, сразу после него пройдет заседание областной думы на котором депутаты примут бюджет региона в первом чтении. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Александр Моор проведет прямую линию с жителями Тюменской области. Трансляция начнется в 17:00 29 ноября.