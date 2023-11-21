Губернатор Моор провел тайную встречу с депутатами

Губернатор Моор провел кулуарную встречу в облдуме перед ежегодным посланием
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Соглашение о сотрудничестве в сфере развития внутреннего туризма заключили Челябинская, Курганская и Тюменская области. Челябинск , моор александр
Александр Моор убедил депутатов облдумы принять бюджет региона на 2024 год без критики Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил депутатов Тюменской облдумы перед ежегодным посланием на встречу без прессы. Главными темами разговора были необходимость принятия бюджета области и сохранение социальных гарантий. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, близких к правительству области.

«Губернатор провел с депутатами более 40 минут. Рассказал о ситуации в экономике, необходимости принятия бюджета и ответил на вопросы. Он подчеркнул, что все социальные гарантии в бюджете сохранены. Правительство готовит новые меры поддержки для многодетных семей и семей участникам СВО. На встрече были представители „Единой России“, ЛДПР и эсеров, от КПРФ представители не пришли», — сообщили собеседники агентства.

URA.RU направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается.

Послание губернатора состоится 22 ноября, сразу после него пройдет заседание областной думы на котором депутаты примут бюджет региона в первом чтении. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Александр Моор проведет прямую линию с жителями Тюменской области. Трансляция начнется в 17:00 29 ноября.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор пригласил депутатов Тюменской облдумы перед ежегодным посланием на встречу без прессы. Главными темами разговора были необходимость принятия бюджета области и сохранение социальных гарантий. Об этом URA.RU стало известно от инсайдеров, близких к правительству области. «Губернатор провел с депутатами более 40 минут. Рассказал о ситуации в экономике, необходимости принятия бюджета и ответил на вопросы. Он подчеркнул, что все социальные гарантии в бюджете сохранены. Правительство готовит новые меры поддержки для многодетных семей и семей участникам СВО. На встрече были представители „Единой России“, ЛДПР и эсеров, от КПРФ представители не пришли», — сообщили собеседники агентства. URA.RU направило запрос в правительство Тюменской области. Ответ на него ожидается. Послание губернатора состоится 22 ноября, сразу после него пройдет заседание областной думы на котором депутаты примут бюджет региона в первом чтении. Ранее URA.RU сообщало о том, что губернатор Александр Моор проведет прямую линию с жителями Тюменской области. Трансляция начнется в 17:00 29 ноября.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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