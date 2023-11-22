В России наметился опасный тренд по уменьшению площади квартир

«Деловая Россия»: цены на жилье растут из-за маленьких квартир

22 ноября 2023 в 07:07 Размер текста - 17 +

Застройщики урезают квадратные метры из-за недоступности жилья Фото: Денис Моргунов © URA.RU Цена квадратного метра в России растет из-за сложившейся тенденции строить малогабаритное доступное жилье. Об этом в беседе с URA.RU заявила руководитель агентства недвижимости «PRO Обмен», вице-президент Гильдии риелторов Москвы, член московского регионального отделения «Деловая Россия» Екатерина Никитина. Не исключено, что в следующем году ценник может подрасти еще на 1,5 млн рублей. Статья по теме Российский рынок недвижимости начнет жить по новым правилам «Одним из трендов российского рынка жилой недвижимости за последние 10 лет является постепенное сокращение площади квартир в новостройках. Связано это в первую очередь с тем, что растет стоимость жилья. Застройщики, чтобы снизить цену и позволить покупателям приобрести жилплощадь как можно быстрее, уменьшают площадь квартир. В результате спрос на недвижимость растет, что приводит к росту цен. Теперь людям опять требуется больше времени на то, чтобы накопить. Соответственно, застройщики вновь стараются сделать меньшую нарезку квартир, за счет чего вырастает спрос, который тянет вверх цены. Получается вот такая обратная логика», — объяснила Екатерина Никитина. Подобная ситуация возникла по всей стране, сказала вице-президент Гильдии риелторов Москвы. «Ситуация характерна практически для всех регионов. Однако наиболее оперативно на нее реагируют столичные застройщики. Очень часто именно за счет сокращения квадратуры они привлекают покупателей жилья в Москву, намекая, что у них приобретать более выгодно, чем в других регионах», — заявила специалист. Новость по теме Эксперты рассказали о повышении в России размера среднего ипотечного кредита Вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков согласился, что идет негативная тенденция по увеличению стоимости жилья и уменьшения жилплощади, он связал это со снижением благосостояния граждан. «Доход людей снижается, важнее всего для них общая стоимость покупки», — добавил собеседник агентства. Тенденция по увеличению стоимости продолжится, считает операционный директор агентства недвижимости Ox Capital Сервер Муртазаев. «Строительные проекты в Москве склоняются к созданию более компактного жилья с целью повышения доступности. Одновременно с этим увеличение стоимости за квадратный метр говорит о том, что недвижимость в целом становится дороже», — отметил эксперт. «Это обусловлено тем, что повышенная ключевая ставка повлияла на ставку по ипотеке. Сейчас около 95% квартир в новостройках продаются только благодаря льготной программе. Эта тенденция продолжит развиваться. В настоящее время средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве составляет 8 млн рублей. Так как цены продолжат расти, в 2024 году стоимость этой же квартиры увеличится до 9,5-10 млн рублей», — подчеркнул Муртазаев. Ранее аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» отметили, что за пять лет площадь двухкомнатных квартир в новостройках Перми уменьшилась на 13%, до 45,7 кв. м. Однокомнатных — на 7% (до 35,7 кв. м), студии сейчас составляют 24,8 кв. м. Пермь попала в десятку городов России, где площадь квартир сократилась сильнее всего. Лидером рейтинга стала Москва, там площадь студий в новостройках уменьшилась на 33% — примерно до 23,6 квадратного метра. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Цена квадратного метра в России растет из-за сложившейся тенденции строить малогабаритное доступное жилье. Об этом в беседе с URA.RU заявила руководитель агентства недвижимости «PRO Обмен», вице-президент Гильдии риелторов Москвы, член московского регионального отделения «Деловая Россия» Екатерина Никитина. Не исключено, что в следующем году ценник может подрасти еще на 1,5 млн рублей. «Одним из трендов российского рынка жилой недвижимости за последние 10 лет является постепенное сокращение площади квартир в новостройках. Связано это в первую очередь с тем, что растет стоимость жилья. Застройщики, чтобы снизить цену и позволить покупателям приобрести жилплощадь как можно быстрее, уменьшают площадь квартир. В результате спрос на недвижимость растет, что приводит к росту цен. Теперь людям опять требуется больше времени на то, чтобы накопить. Соответственно, застройщики вновь стараются сделать меньшую нарезку квартир, за счет чего вырастает спрос, который тянет вверх цены. Получается вот такая обратная логика», — объяснила Екатерина Никитина. Подобная ситуация возникла по всей стране, сказала вице-президент Гильдии риелторов Москвы. «Ситуация характерна практически для всех регионов. Однако наиболее оперативно на нее реагируют столичные застройщики. Очень часто именно за счет сокращения квадратуры они привлекают покупателей жилья в Москву, намекая, что у них приобретать более выгодно, чем в других регионах», — заявила специалист. Вице-президент «Опоры России», руководитель направления «Строительство и ЖКХ» Евгений Шлеменков согласился, что идет негативная тенденция по увеличению стоимости жилья и уменьшения жилплощади, он связал это со снижением благосостояния граждан. «Доход людей снижается, важнее всего для них общая стоимость покупки», — добавил собеседник агентства. Тенденция по увеличению стоимости продолжится, считает операционный директор агентства недвижимости Ox Capital Сервер Муртазаев. «Строительные проекты в Москве склоняются к созданию более компактного жилья с целью повышения доступности. Одновременно с этим увеличение стоимости за квадратный метр говорит о том, что недвижимость в целом становится дороже», — отметил эксперт. «Это обусловлено тем, что повышенная ключевая ставка повлияла на ставку по ипотеке. Сейчас около 95% квартир в новостройках продаются только благодаря льготной программе. Эта тенденция продолжит развиваться. В настоящее время средняя стоимость однокомнатной квартиры в Москве составляет 8 млн рублей. Так как цены продолжат расти, в 2024 году стоимость этой же квартиры увеличится до 9,5-10 млн рублей», — подчеркнул Муртазаев. Ранее аналитики сервиса «Яндекс Недвижимость» отметили, что за пять лет площадь двухкомнатных квартир в новостройках Перми уменьшилась на 13%, до 45,7 кв. м. Однокомнатных — на 7% (до 35,7 кв. м), студии сейчас составляют 24,8 кв. м. Пермь попала в десятку городов России, где площадь квартир сократилась сильнее всего. Лидером рейтинга стала Москва, там площадь студий в новостройках уменьшилась на 33% — примерно до 23,6 квадратного метра.