Следком устроил коммунальщикам Сургута ревизию из-за опасной воды

Следственный комитет начал проверку из-за сообщений о грязной водопроводной воде в Сургуте (ХМАО), которая небезопасна для здоровья. На проблему пожаловались жители микрорайонов 31 и 31Б. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного управления СКР.
«В средствах массовой информации и социальных сетях распространено сообщение о том, что жители микрорайонов 31 и 31 Б Сургута вынуждены длительное время пользоваться некачественной питьевой водой. По поручению руководителя следственного управления СКР по ХМАО — Югре, по данному сообщению организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.
Проверку проводят по признакам преступления в части оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи оценят работу коммунальщиков и примут процессуальное решение.
Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Сургута произведут перерасчет из-за грязной водопроводной воды. Коммунальщики сделают это автоматически. Новая сумма появится в квитанциях об оплате ЖКУ в декабре.
Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.