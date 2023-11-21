Следком устроил коммунальщикам Сургута ревизию из-за опасной воды

21 ноября 2023 в 19:38 Размер текста - 17 +

Следователи проверят коммунальщиков из-за грязной воды в районах Сургута Фото: Владимир Андреев © URA.RU Следственный комитет начал проверку из-за сообщений о грязной водопроводной воде в Сургуте (ХМАО), которая небезопасна для здоровья. На проблему пожаловались жители микрорайонов 31 и 31Б. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного управления СКР. «В средствах массовой информации и социальных сетях распространено сообщение о том, что жители микрорайонов 31 и 31 Б Сургута вынуждены длительное время пользоваться некачественной питьевой водой. По поручению руководителя следственного управления СКР по ХМАО — Югре, по данному сообщению организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении. Проверку проводят по признакам преступления в части оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи оценят работу коммунальщиков и примут процессуальное решение. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Сургута произведут перерасчет из-за грязной водопроводной воды. Коммунальщики сделают это автоматически. Новая сумма появится в квитанциях об оплате ЖКУ в декабре.

Следственный комитет начал проверку из-за сообщений о грязной водопроводной воде в Сургуте (ХМАО), которая небезопасна для здоровья. На проблему пожаловались жители микрорайонов 31 и 31Б. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного управления СКР. «В средствах массовой информации и социальных сетях распространено сообщение о том, что жители микрорайонов 31 и 31 Б Сургута вынуждены длительное время пользоваться некачественной питьевой водой. По поручению руководителя следственного управления СКР по ХМАО — Югре, по данному сообщению организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении. Проверку проводят по признакам преступления в части оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи оценят работу коммунальщиков и примут процессуальное решение. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Сургута произведут перерасчет из-за грязной водопроводной воды. Коммунальщики сделают это автоматически. Новая сумма появится в квитанциях об оплате ЖКУ в декабре.