Следком устроил коммунальщикам Сургута ревизию из-за опасной воды

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Взрыв в православной гимназии им. прп. Варлаама Серпуховского в Введенском Владычнем женском монастыре г. Серпухов. Москва, следственный комитет, ск, введенский владычный монастырь
Следователи проверят коммунальщиков из-за грязной воды в районах Сургута Фото:

Следственный комитет начал проверку из-за сообщений о грязной водопроводной воде в Сургуте (ХМАО), которая небезопасна для здоровья. На проблему пожаловались жители микрорайонов 31 и 31Б. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного управления СКР.

«В средствах массовой информации и социальных сетях распространено сообщение о том, что жители микрорайонов 31 и 31 Б Сургута вынуждены длительное время пользоваться некачественной питьевой водой. По поручению руководителя следственного управления СКР по ХМАО — Югре, по данному сообщению организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении.

Проверку проводят по признакам преступления в части оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи оценят работу коммунальщиков и примут процессуальное решение.

Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Сургута произведут перерасчет из-за грязной водопроводной воды. Коммунальщики сделают это автоматически. Новая сумма появится в квитанциях об оплате ЖКУ в декабре.

Главные новости ХМАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Следственный комитет начал проверку из-за сообщений о грязной водопроводной воде в Сургуте (ХМАО), которая небезопасна для здоровья. На проблему пожаловались жители микрорайонов 31 и 31Б. Об этом URA.RU сообщила пресс-служба окружного управления СКР. «В средствах массовой информации и социальных сетях распространено сообщение о том, что жители микрорайонов 31 и 31 Б Сургута вынуждены длительное время пользоваться некачественной питьевой водой. По поручению руководителя следственного управления СКР по ХМАО — Югре, по данному сообщению организована процессуальная проверка», — говорится в сообщении. Проверку проводят по признакам преступления в части оказания услуг, которые не отвечают требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей. Следователи оценят работу коммунальщиков и примут процессуальное решение. Ранее URA.RU рассказывало, что жителям Сургута произведут перерасчет из-за грязной водопроводной воды. Коммунальщики сделают это автоматически. Новая сумма появится в квитанциях об оплате ЖКУ в декабре.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...