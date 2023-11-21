Дело о невыплате зарплат пермским ресторатором дошло до суда

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Предприниматель обвиняется в невыплате своим сотрудникам свыше 2 млн рублей Фото:

Ленинский районный суд Перми в ближайшее время преступит к рассмотрению уголовного дела о невыплате местным предпринимателем зарплат своим сотрудникам. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры.

«Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора сети предприятий общественного питания. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу», — говорится на сайте надзорного ведомства.

Речь идет о владельце пермских кафе «Фобошная», «Покешная», «Пельмешная», «Баошная» и «Рынок еды». Он обвиняется по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата зарплаты, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации).

По версии следствия, руководитель сети общепита не платил своим сотрудникам в Перми, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге зарплату в период с сентября 2021 года по июнь 2022 года. Общая сумма задолженности превысила 2,1 млн рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 49 человек. По информации прокуратуры, предприниматель до сих пор не расплатился с ними. Ситуация находится на контроле прокуратуры.

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Ленинский районный суд Перми в ближайшее время преступит к рассмотрению уголовного дела о невыплате местным предпринимателем зарплат своим сотрудникам. Об этом сообщается на сайте краевой прокуратуры. «Прокуратура Пермского края утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора сети предприятий общественного питания. В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Ленинский районный суд Перми для рассмотрения по существу», — говорится на сайте надзорного ведомства. Речь идет о владельце пермских кафе «Фобошная», «Покешная», «Пельмешная», «Баошная» и «Рынок еды». Он обвиняется по ч.2 ст. 145.1 УК РФ (полная и частичная невыплата зарплаты, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности руководителем организации). По версии следствия, руководитель сети общепита не платил своим сотрудникам в Перми, Екатеринбурге и Санкт-Петербурге зарплату в период с сентября 2021 года по июнь 2022 года. Общая сумма задолженности превысила 2,1 млн рублей. Потерпевшими по уголовному делу признаны 49 человек. По информации прокуратуры, предприниматель до сих пор не расплатился с ними. Ситуация находится на контроле прокуратуры.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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