В Госдуме назвали рождение ребенка билетом в бедность

Депутат ГД Делягин: рождение ребенка для россиян является билетом в бедность

21 ноября 2023 в 22:11 Размер текста - 17 +

Делягин заявил, что у россиян нет смысла жизни Фото: Владимир Андреев © URA.RU Для большинства населения России рождение ребенка является билетом в бедность. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «В чем реальная проблема демографии? Во-первых, абсолютная нищета. Ребенок — это для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность, второй ребенок — билет в один конец в нищету», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, в России катастрофа в сфере здравоохранения, а 30% женщин не могут рожать по медицинским показателям. Кроме того, Делягин заявил, что на демографию влияет отсутствие у россиян смысла жизни, а «одичалая бюрократия» не может предложить населению ничего, «кроме песни Шамана». Ранее зампред Госдумы Анна Кузнецова предложила россиянкам рожать первого ребенка в 20 лет для увеличения числа детей в семье до трех и более. А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что российским депутатам необходимо отказаться от неприемлемых предложений, касающихся увеличения рождаемости в России, которые могут оскорблять общество.

Для большинства населения России рождение ребенка является билетом в бедность. Об этом заявил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин. «В чем реальная проблема демографии? Во-первых, абсолютная нищета. Ребенок — это для абсолютного большинства граждан России билет в один конец в бедность, второй ребенок — билет в один конец в нищету», — заявил он в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его словам, в России катастрофа в сфере здравоохранения, а 30% женщин не могут рожать по медицинским показателям. Кроме того, Делягин заявил, что на демографию влияет отсутствие у россиян смысла жизни, а «одичалая бюрократия» не может предложить населению ничего, «кроме песни Шамана». Ранее зампред Госдумы Анна Кузнецова предложила россиянкам рожать первого ребенка в 20 лет для увеличения числа детей в семье до трех и более. А спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин заявил, что российским депутатам необходимо отказаться от неприемлемых предложений, касающихся увеличения рождаемости в России, которые могут оскорблять общество.