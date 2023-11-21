Бастрыкину доложили о ситуации с закрытием рынка под Челябинском

Глава СКР остался недоволен работой подчиненных Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин запросил доклад о расследовании дел, связанных с незаконной работой фермерского рынка в поселке Кременкуль под Челябинском. Об этом сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства.

«Повторный доклад представил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Алексей Колбасин. Бастрыкин остался недоволен работой подчиненных, отметив, что местное население продолжает жаловаться на нарушение их прав. Он запросил подробный доклад по сложившейся ситуации», — отмечает пресс-служба СК РФ.

Бастрыкин заявил, что в последнее время в стране участились резонансные происшествия. Среди них нарастание межэтнических радикальных настроений, особенно отмечается рост особо тяжких преступлений, совершенных мигрантами. Количество таких преступлений увеличилось на 45%.

Сотрудники ГУ МВД по региону 20 ноября приостановили работу рынка в Кременкуле. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства, проводится проверка по поручению губернатора региона Алексея Текслера.

Бастрыкин ранее направил комиссию для проверки крупнейшего овощного рынка, расположившегося в элитном поселке Кременкуль. По словам местных жителей, рынок продолжает работать даже после выявления множества нарушений. Более того, владелец рынка расширяет его.

На территории строятся новые торговые павильоны, общежития для рабочих. При этом люди обращают внимания на лояльность компетентных органов. Все проверки носят формальный характер, а обращения граждан в различные инстанции результатов не приносят.