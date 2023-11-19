Полицейские приостановили работу рынка в элитном поселке под Челябинском

Въезды на рынок перекрыты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области 20 ноября приостановили работу рынка в поселке Кременкуль Сосновского района. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства проводится проверка по поручению губернатора Алексея Текслера.

«В Кременкуле приостановлена работа мелкооптового торгового рынка. На территории проводятся оперативные мероприятия по проверке соблюдения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Проверка проводится по поручению губернатора Алексея Текслера и в координации со всеми силовыми ведомствами региона», — уточнили в ведомстве.

Въезд на торговые площадки ограничен. Дежурят экипажи ДПС, выставлены дополнительные посты полицейских. Принимаются все необходимые меры, направленные на недопущение нарушений.

Рынок из Челябинска переехал в Кременкуль, когда мэрия разрешила застроить территорию жилым микрорайоном. От жителей начались жалобы на вырубку леса под рынок, на фуры, портящие дороги. Затем местные испугались за своих детей из-за истории с продавцом, пристававшим к несовершеннолетней девочке.

Прокуратура подала в суд на одного из владельцев рынка. Позже выяснилось, что двое владельцев задолжали более 4 млн рублей за штрафы ГИБДД. Также глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль законность переноса рынка, приставания к детям, после чего направил туда комиссию.