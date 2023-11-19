19 ноября 2023

Полицейские приостановили работу рынка в элитном поселке под Челябинском

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Фермерский рынок в Кременкуле. Челябинск, гаи, силовики, оптовый рынок, полиция, гибдд, дпс, фермерский рынок
Въезды на рынок перекрыты Фото:

Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области 20 ноября приостановили работу рынка в поселке Кременкуль Сосновского района. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства проводится проверка по поручению губернатора Алексея Текслера.

«В Кременкуле приостановлена работа мелкооптового торгового рынка. На территории проводятся оперативные мероприятия по проверке соблюдения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Проверка проводится по поручению губернатора Алексея Текслера и в координации со всеми силовыми ведомствами региона», — уточнили в ведомстве.

Въезд на торговые площадки ограничен. Дежурят экипажи ДПС, выставлены дополнительные посты полицейских. Принимаются все необходимые меры, направленные на недопущение нарушений.

Рынок из Челябинска переехал в Кременкуль, когда мэрия разрешила застроить территорию жилым микрорайоном. От жителей начались жалобы на вырубку леса под рынок, на фуры, портящие дороги. Затем местные испугались за своих детей из-за истории с продавцом, пристававшим к несовершеннолетней девочке.

Прокуратура подала в суд на одного из владельцев рынка. Позже выяснилось, что двое владельцев задолжали более 4 млн рублей за штрафы ГИБДД. Также глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль законность переноса рынка, приставания к детям, после чего направил туда комиссию.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Все главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сотрудники ГУ МВД по Челябинской области 20 ноября приостановили работу рынка в поселке Кременкуль Сосновского района. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ведомства проводится проверка по поручению губернатора Алексея Текслера. «В Кременкуле приостановлена работа мелкооптового торгового рынка. На территории проводятся оперативные мероприятия по проверке соблюдения законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Проверка проводится по поручению губернатора Алексея Текслера и в координации со всеми силовыми ведомствами региона», — уточнили в ведомстве. Въезд на торговые площадки ограничен. Дежурят экипажи ДПС, выставлены дополнительные посты полицейских. Принимаются все необходимые меры, направленные на недопущение нарушений. Рынок из Челябинска переехал в Кременкуль, когда мэрия разрешила застроить территорию жилым микрорайоном. От жителей начались жалобы на вырубку леса под рынок, на фуры, портящие дороги. Затем местные испугались за своих детей из-за истории с продавцом, пристававшим к несовершеннолетней девочке. Прокуратура подала в суд на одного из владельцев рынка. Позже выяснилось, что двое владельцев задолжали более 4 млн рублей за штрафы ГИБДД. Также глава СКР Александр Бастрыкин взял на контроль законность переноса рынка, приставания к детям, после чего направил туда комиссию.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...