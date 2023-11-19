Бастрыкин направил комиссию на рынок в элитном поселке под Челябинском

Александр Бастрыкин требует разобраться, почему рынок в Кременкуле продолжает работать Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Глава СК РФ Александр Бастрыкин направил комиссию для проверки крупнейшего овощного рынка, расположившегося в элитном поселке Кременкуль под Челябинском. Как сообщает пресс-служба центрального аппарата ведомства, из поселка продолжают идти жалобы на рынок, который продолжает функционировать несмотря на выявленные нарушения.

«Бастрыкин затребовал у и. о. руководителя СКР по Челябинской области Алексея Колбасина повторный доклад о проведенном по уголовному делу комплексе следственных действий и установленных обстоятельствах, а также о причинах, препятствующих прекращению деятельности рынка. Кроме того, глава СК РФ поручил комиссии центрального аппарата ведомства в ходе проводимой в региональном следственном управлении служебной проверки обратить внимание на сложившуюся ситуацию с рынком и подробно доложить о причинах такого положения дел», — сообщает пресс-служба СК РФ.

Там отметили, что причиной повторного требования о докладе стали продолжающиеся жалобы местных жителей. По их словам, рынок продолжает работать даже после выявления множества нарушений. Более того, владелец рынка расширяет его. На территории строятся новые торговые павильоны, общежития для рабочих. При этом местные обращают внимания на лояльность компетентных органов. Все проверки носят формальный характер, а обращения граждан в различные инстанции результатов не приносят.

Ранее Бастрыкин уже обращал внимание на рынок, из-за деятельности которого поступает множество жалоб. Челябинские следователи возбудили и расследуют уголовное дело. Также стройкой на рынке заинтересовалась прокуратура. На владельца было заявлено в суд. Его требует привлечь его к ответственности по делу об административном правонарушении по ч. 1 ст. 9.5 Градостроительного кодекса РФ.

Рынок переехал в Кременкуль с улицы Братьев Кашириных летом, после решения мэрии областного центра строить на северо-западе города жилой микрорайон. Изначально жители элитного поселка жаловались на то, что под рынок вырубили несколько гектаров леса, потом на то, что фуры портят дорожную инфраструктура. К этим жалобам добавились опасения местных жителей поведением продавцов, большая часть из которых — выходцы из Средней Азии. По их словам, им страшно отпускать детей одних гулять из-за приставаний со стороны продавцов.