Певица Монеточка* сорвала свой концерт в Лондоне

21 ноября 2023 в 23:17 Размер текста - 17 +

Елизавета Гырдымова перенесла свой концерт в Лондоне на 27 мая Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Команда екатеринбургской певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) не смогла оформить визу для выступления в Лондоне, из-за чего концерт был перенесен. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Ребята, мы правда делали все, чтобы получить визу перед концертом и попасть в Лондон, но в итоге все равно вовремя не успели», — сказано в сообщении telegram-канала «Радио Монеточка». Выступление должно было состояться 22 ноября. Елизавета Гырдымова принесла свои извинения и перенесла концерт на 27 мая 2024 года. «Кто не сможет в мае, конечно, доступен возврат билетов», — подытожила она. После начала спецоперации Елизавета Монеточка вместе со своим мужем покинули Россию. В январе 2023 года она была внесена в реестр иностранных агентов. Позже певица на концерте в Латвии вместе со слушателями сказала националистическую фразу «Слава Украине» и поблагодарила своих фанатов за попадание в список иноагентов РФ. Свою недвижимость в Москве исполнительница продала. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов

Команда екатеринбургской певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) не смогла оформить визу для выступления в Лондоне, из-за чего концерт был перенесен. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Ребята, мы правда делали все, чтобы получить визу перед концертом и попасть в Лондон, но в итоге все равно вовремя не успели», — сказано в сообщении telegram-канала «Радио Монеточка». Выступление должно было состояться 22 ноября. Елизавета Гырдымова принесла свои извинения и перенесла концерт на 27 мая 2024 года. «Кто не сможет в мае, конечно, доступен возврат билетов», — подытожила она. После начала спецоперации Елизавета Монеточка вместе со своим мужем покинули Россию. В январе 2023 года она была внесена в реестр иностранных агентов. Позже певица на концерте в Латвии вместе со слушателями сказала националистическую фразу «Слава Украине» и поблагодарила своих фанатов за попадание в список иноагентов РФ. Свою недвижимость в Москве исполнительница продала. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов