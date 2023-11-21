Певица Монеточка* сорвала свой концерт в Лондоне

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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Елизавета Гырдымова перенесла свой концерт в Лондоне на 27 мая Фото:

Команда екатеринбургской певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) не смогла оформить визу для выступления в Лондоне, из-за чего концерт был перенесен. Об этом она рассказала в своем telegram-канале.

«Ребята, мы правда делали все, чтобы получить визу перед концертом и попасть в Лондон, но в итоге все равно вовремя не успели», — сказано в сообщении telegram-канала «Радио Монеточка». Выступление должно было состояться 22 ноября.

Елизавета Гырдымова принесла свои извинения и перенесла концерт на 27 мая 2024 года. «Кто не сможет в мае, конечно, доступен возврат билетов», — подытожила она.

После начала спецоперации Елизавета Монеточка вместе со своим мужем покинули Россию. В январе 2023 года она была внесена в реестр иностранных агентов. Позже певица на концерте в Латвии вместе со слушателями сказала националистическую фразу «Слава Украине» и поблагодарила своих фанатов за попадание в список иноагентов РФ. Свою недвижимость в Москве исполнительница продала.

*Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов

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Команда екатеринбургской певицы Монеточки (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) не смогла оформить визу для выступления в Лондоне, из-за чего концерт был перенесен. Об этом она рассказала в своем telegram-канале. «Ребята, мы правда делали все, чтобы получить визу перед концертом и попасть в Лондон, но в итоге все равно вовремя не успели», — сказано в сообщении telegram-канала «Радио Монеточка». Выступление должно было состояться 22 ноября. Елизавета Гырдымова принесла свои извинения и перенесла концерт на 27 мая 2024 года. «Кто не сможет в мае, конечно, доступен возврат билетов», — подытожила она. После начала спецоперации Елизавета Монеточка вместе со своим мужем покинули Россию. В январе 2023 года она была внесена в реестр иностранных агентов. Позже певица на концерте в Латвии вместе со слушателями сказала националистическую фразу «Слава Украине» и поблагодарила своих фанатов за попадание в список иноагентов РФ. Свою недвижимость в Москве исполнительница продала. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) внесена Минюстом РФ в список иноагентов
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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