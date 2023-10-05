Покинувшая Россию певица Монеточка* продала квартиру в Москве. Фото

06 октября 2023 в 11:24 Размер текста - 17 +

Монеточка* уехала из России после начала СВО Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) продала свою квартиру в центре Москвы режиссеру Герману Могилевскому. Квартира находилась в объявлениях о продаже с января 2023 года. «Иноагент Монеточка продала ту самую квартиру в центре Москвы. По нашей информации, как и планировала изначально: за 30 миллионов рублей — что на 10 больше, чем при покупке почти два года назад», — сообщает telegram-канал Mash. По данным журналистов, новым владельцем квартиры в 60 квадратных метров в Басманном районе стал 43-летний режиссер Герман Могилевский с супругой Олесей. В 2022 году екатеринбургская певица Лиза Монеточка приобрела жилье в Басманном районе Москвы за 20 миллионов рублей. Позже она заявила, что была вынуждена выставить квартиру на продажу из-за того, что в соцсетях выложили видео, по которому можно определить адрес артистки. После начала спецоперации на Украине Монеточка вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым уехала из России. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана в РФ иностранным агентом.

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) продала свою квартиру в центре Москвы режиссеру Герману Могилевскому. Квартира находилась в объявлениях о продаже с января 2023 года. «Иноагент Монеточка продала ту самую квартиру в центре Москвы. По нашей информации, как и планировала изначально: за 30 миллионов рублей — что на 10 больше, чем при покупке почти два года назад», — сообщает telegram-канал Mash. По данным журналистов, новым владельцем квартиры в 60 квадратных метров в Басманном районе стал 43-летний режиссер Герман Могилевский с супругой Олесей. В 2022 году екатеринбургская певица Лиза Монеточка приобрела жилье в Басманном районе Москвы за 20 миллионов рублей. Позже она заявила, что была вынуждена выставить квартиру на продажу из-за того, что в соцсетях выложили видео, по которому можно определить адрес артистки. После начала спецоперации на Украине Монеточка вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым уехала из России. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана в РФ иностранным агентом.