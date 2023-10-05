05 октября 2023

Покинувшая Россию певица Монеточка* продала квартиру в Москве. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Концерт Монеточки в Теле-клубе. Екатеринбург, монеточка лиза, гырдымова елизавета
Монеточка* уехала из России после начала СВО Фото:

Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) продала свою квартиру в центре Москвы режиссеру Герману Могилевскому. Квартира находилась в объявлениях о продаже с января 2023 года.

«Иноагент Монеточка продала ту самую квартиру в центре Москвы. По нашей информации, как и планировала изначально: за 30 миллионов рублей — что на 10 больше, чем при покупке почти два года назад», — сообщает telegram-канал Mash. По данным журналистов, новым владельцем квартиры в 60 квадратных метров в Басманном районе стал 43-летний режиссер Герман Могилевский с супругой Олесей.

В 2022 году екатеринбургская певица Лиза Монеточка приобрела жилье в Басманном районе Москвы за 20 миллионов рублей. Позже она заявила, что была вынуждена выставить квартиру на продажу из-за того, что в соцсетях выложили видео, по которому можно определить адрес артистки. После начала спецоперации на Украине Монеточка вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым уехала из России.

*Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана в РФ иностранным агентом.

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Певица Монеточка (настоящее имя Елизавета Гырдымова, признана иноагентом в РФ) продала свою квартиру в центре Москвы режиссеру Герману Могилевскому. Квартира находилась в объявлениях о продаже с января 2023 года. «Иноагент Монеточка продала ту самую квартиру в центре Москвы. По нашей информации, как и планировала изначально: за 30 миллионов рублей — что на 10 больше, чем при покупке почти два года назад», — сообщает telegram-канал Mash. По данным журналистов, новым владельцем квартиры в 60 квадратных метров в Басманном районе стал 43-летний режиссер Герман Могилевский с супругой Олесей. В 2022 году екатеринбургская певица Лиза Монеточка приобрела жилье в Басманном районе Москвы за 20 миллионов рублей. Позже она заявила, что была вынуждена выставить квартиру на продажу из-за того, что в соцсетях выложили видео, по которому можно определить адрес артистки. После начала спецоперации на Украине Монеточка вместе с мужем-продюсером Виктором Исаевым уехала из России. *Монеточка (Елизавета Гырдымова) признана в РФ иностранным агентом.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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