Руководство Wildberries заявило, что первым их клиентом была жительница ХМАО

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что первым клиентом их маркетплейса была жительница Нефтеюганска (ХМАО). Бакальчук заявила об этом во время встречи с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой.
«У нас первый заказ был сделан из Нефтеюганска.Девушка заказала красивое платье, как сейчас помню. Поэтому можно сказать, что Wildberries начался с ХМАО», —сказала Бакальчук.
Накануне глава региона подписала соглашение с гендиректором Wildberries Бакальчук на Югорском экономическом форуме. Стороны договорились об открытии в Югре крупного логистического центра маркетплейса. Его площадь составит 105 тысяч квадратных метров. А его стоимость будет около шести миллиардов рублей.
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