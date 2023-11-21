21 ноября 2023

Руководство Wildberries заявило, что первым их клиентом была жительница ХМАО

© Служба новостей «URA.RU»
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Пункт выдачи Wildberries. Тюмень, интернет-магазин, wildberries, вайлдберриз, marketplace, маркетплейс
В Wildberries рассказали, что первым их клиентом была жительница Нефтеюганска (ХМАО) Фото:

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что первым клиентом их маркетплейса была жительница Нефтеюганска (ХМАО). Бакальчук заявила об этом во время встречи с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой.

«У нас первый заказ был сделан из Нефтеюганска.Девушка заказала красивое платье, как сейчас помню. Поэтому можно сказать, что Wildberries начался с ХМАО», —сказала Бакальчук.

Накануне глава региона подписала соглашение с гендиректором Wildberries Бакальчук на Югорском экономическом форуме. Стороны договорились об открытии в Югре крупного логистического центра маркетплейса. Его площадь составит 105 тысяч квадратных метров. А его стоимость будет около шести миллиардов рублей.

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Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что первым клиентом их маркетплейса была жительница Нефтеюганска (ХМАО). Бакальчук заявила об этом во время встречи с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой. «У нас первый заказ был сделан из Нефтеюганска.Девушка заказала красивое платье, как сейчас помню. Поэтому можно сказать, что Wildberries начался с ХМАО», —сказала Бакальчук. Накануне глава региона подписала соглашение с гендиректором Wildberries Бакальчук на Югорском экономическом форуме. Стороны договорились об открытии в Югре крупного логистического центра маркетплейса. Его площадь составит 105 тысяч квадратных метров. А его стоимость будет около шести миллиардов рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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