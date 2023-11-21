Руководство Wildberries заявило, что первым их клиентом была жительница ХМАО

22 ноября 2023 в 01:14 Размер текста - 17 +

В Wildberries рассказали, что первым их клиентом была жительница Нефтеюганска (ХМАО) Фото: Денис Моргунов © URA.RU Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что первым клиентом их маркетплейса была жительница Нефтеюганска (ХМАО). Бакальчук заявила об этом во время встречи с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой. «У нас первый заказ был сделан из Нефтеюганска.Девушка заказала красивое платье, как сейчас помню. Поэтому можно сказать, что Wildberries начался с ХМАО», —сказала Бакальчук. Накануне глава региона подписала соглашение с гендиректором Wildberries Бакальчук на Югорском экономическом форуме. Стороны договорились об открытии в Югре крупного логистического центра маркетплейса. Его площадь составит 105 тысяч квадратных метров. А его стоимость будет около шести миллиардов рублей.

Генеральный директор Wildberries Татьяна Бакальчук рассказала, что первым клиентом их маркетплейса была жительница Нефтеюганска (ХМАО). Бакальчук заявила об этом во время встречи с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа Натальей Комаровой. «У нас первый заказ был сделан из Нефтеюганска.Девушка заказала красивое платье, как сейчас помню. Поэтому можно сказать, что Wildberries начался с ХМАО», —сказала Бакальчук. Накануне глава региона подписала соглашение с гендиректором Wildberries Бакальчук на Югорском экономическом форуме. Стороны договорились об открытии в Югре крупного логистического центра маркетплейса. Его площадь составит 105 тысяч квадратных метров. А его стоимость будет около шести миллиардов рублей.