Полтысячи россиян подадут коллективный иск на блогершу из Екатеринбурга

22 ноября 2023 в 01:51 Размер текста - 17 +

На блогершу написано 209 заявлений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Порядка 479 россиян готовят коллективный иск на екатеринбургскую блогершу Екатерину Уланову. Причиной негодований стали обещания девушки, в которых она собиралась продавать своим подписчикам по дешевке элитную парфюмерию, косметику. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Уланова заявляла, что достанет бренды всего за пару-тройку недель, но ожидание некоторых клиентов затянулось уже почти на год. Женщина делилась секретами, как почти даром купить различные подписки и промокоды на элитную парфюмерию и косметику в магазинах. Это привлекло сотни людей по всей стране, но вместо радости от модных новинок покупатели получали вечные отговорки. Всего пострадавших по всей России — 479 человек, которые готовят коллективный иск», — следует из сообщения telegram-канала Shot. Клиенты блогерши утверждают, что екатеринбурженка сперва переносила разговоры о товаре, а потом переставала отвечать на сообщения, не возвращая денег. В настоящее время по делу Улановой в свердловских судах насчитывается около 209 обращений. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.

Порядка 479 россиян готовят коллективный иск на екатеринбургскую блогершу Екатерину Уланову. Причиной негодований стали обещания девушки, в которых она собиралась продавать своим подписчикам по дешевке элитную парфюмерию, косметику. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Уланова заявляла, что достанет бренды всего за пару-тройку недель, но ожидание некоторых клиентов затянулось уже почти на год. Женщина делилась секретами, как почти даром купить различные подписки и промокоды на элитную парфюмерию и косметику в магазинах. Это привлекло сотни людей по всей стране, но вместо радости от модных новинок покупатели получали вечные отговорки. Всего пострадавших по всей России — 479 человек, которые готовят коллективный иск», — следует из сообщения telegram-канала Shot. Клиенты блогерши утверждают, что екатеринбурженка сперва переносила разговоры о товаре, а потом переставала отвечать на сообщения, не возвращая денег. В настоящее время по делу Улановой в свердловских судах насчитывается около 209 обращений. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.