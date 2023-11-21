21 ноября 2023

Полтысячи россиян подадут коллективный иск на блогершу из Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
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иск правительства области к управлению федерального казначейства. Курган , процесс, документы, судья, суд, адвокат, делопроизводство
На блогершу написано 209 заявлений Фото:

Порядка 479 россиян готовят коллективный иск на екатеринбургскую блогершу Екатерину Уланову. Причиной негодований стали обещания девушки, в которых она собиралась продавать своим подписчикам по дешевке элитную парфюмерию, косметику. Информация об этом появилась в социальных сетях.

«Уланова заявляла, что достанет бренды всего за пару-тройку недель, но ожидание некоторых клиентов затянулось уже почти на год. Женщина делилась секретами, как почти даром купить различные подписки и промокоды на элитную парфюмерию и косметику в магазинах. Это привлекло сотни людей по всей стране, но вместо радости от модных новинок покупатели получали вечные отговорки. Всего пострадавших по всей России — 479 человек, которые готовят коллективный иск», — следует из сообщения telegram-канала Shot.

Клиенты блогерши утверждают, что екатеринбурженка сперва переносила разговоры о товаре, а потом переставала отвечать на сообщения, не возвращая денег. В настоящее время по делу Улановой в свердловских судах насчитывается около 209 обращений.

Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.

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Порядка 479 россиян готовят коллективный иск на екатеринбургскую блогершу Екатерину Уланову. Причиной негодований стали обещания девушки, в которых она собиралась продавать своим подписчикам по дешевке элитную парфюмерию, косметику. Информация об этом появилась в социальных сетях. «Уланова заявляла, что достанет бренды всего за пару-тройку недель, но ожидание некоторых клиентов затянулось уже почти на год. Женщина делилась секретами, как почти даром купить различные подписки и промокоды на элитную парфюмерию и косметику в магазинах. Это привлекло сотни людей по всей стране, но вместо радости от модных новинок покупатели получали вечные отговорки. Всего пострадавших по всей России — 479 человек, которые готовят коллективный иск», — следует из сообщения telegram-канала Shot. Клиенты блогерши утверждают, что екатеринбурженка сперва переносила разговоры о товаре, а потом переставала отвечать на сообщения, не возвращая денег. В настоящее время по делу Улановой в свердловских судах насчитывается около 209 обращений. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу УМВД Екатеринбурга. На момент публикации ответ получить не удалось.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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