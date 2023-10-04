04 октября 2023

Среди свердловчан ищут жертв известной блогерши

Роспотребнадзор ищет пострадавших клиентов магазина «Уланова — бюро»
© Служба новостей «URA.RU»
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Екатеринбуржцы хотят судиться с блогером-предпринимательницей из-за задержки товара Фото:

Пострадавших клиентов онлайн-магазина «Уланова — бюро», которым владеет блогер из Екатеринбурга Екатерина Уланова, зовут присоединиться к коллективному иску. Объявление опубликовано в telegram-канале свердловского управления Роспотребнадзора.

«В […] Роспотребнадзор поступают многочисленные жалобы потребителей на парфюмерный онлайн-магазин „Уланова-бюро“. На сегодняшний день их уже больше 40. Не получив в срок заказанный товар, граждане неоднократно обращались к предпринимателю с требованиями расторжения договоров купли-продажи и возврата денежных средств, но остались без ответов продавца», — рассказали в ведомстве.

Чтобы присоединиться к групповому иску, пострадавшие могут обратиться в Южный екатеринбургский отдел Роспотребнадзора на улице 8 Марта, 177а. С собой необходимо иметь документы, подтверждающие заказ, и паспорт. Также заявление можно отправить через форму «Обращения граждан» на Госуслугах.

Ранее URA.RU сообщало, что клиенты онлайн-магазина «Уланова — бюро» массово пожаловались на задержку заказанных товаров и возврат денег. У некоторых суммы покупок превышают 800 тысяч рублей.

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Пострадавших клиентов онлайн-магазина «Уланова — бюро», которым владеет блогер из Екатеринбурга Екатерина Уланова, зовут присоединиться к коллективному иску. Объявление опубликовано в telegram-канале свердловского управления Роспотребнадзора. «В […] Роспотребнадзор поступают многочисленные жалобы потребителей на парфюмерный онлайн-магазин „Уланова-бюро“. На сегодняшний день их уже больше 40. Не получив в срок заказанный товар, граждане неоднократно обращались к предпринимателю с требованиями расторжения договоров купли-продажи и возврата денежных средств, но остались без ответов продавца», — рассказали в ведомстве. Чтобы присоединиться к групповому иску, пострадавшие могут обратиться в Южный екатеринбургский отдел Роспотребнадзора на улице 8 Марта, 177а. С собой необходимо иметь документы, подтверждающие заказ, и паспорт. Также заявление можно отправить через форму «Обращения граждан» на Госуслугах. Ранее URA.RU сообщало, что клиенты онлайн-магазина «Уланова — бюро» массово пожаловались на задержку заказанных товаров и возврат денег. У некоторых суммы покупок превышают 800 тысяч рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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