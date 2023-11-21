После выборов 2024 года примут новые решения по СВО и экономике

22 ноября 2023 в 03:01 Размер текста - 17 +

Новые стратегические решения усложнят предсказание региональных выборов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU После президентских выборов в марте 2024 года запланированы новые решения по спецоперации на Украине и экономике страны. Нововведения усложнят предсказание региональных выборов, которые также пройдут в 2024 году. Об этом говорится в докладе «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», составленным холдингом «Минченко консалтинг», копия которого есть в распоряжении URA.RU. «Контекст региональных выборов 2024 года предсказать сложнее, поскольку после проведения выборов президента в марте могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением СВО, так и с экономической перестройкой», — следует из доклада. Также в тексте отмечается, что выборы в регионах 2023 года «прошли для Кремля так же управляемо, как и в 2022 году». К факторам, которые повлияют на региональную политику до президентских выборов, холдинг относит: экономические (рост цен и колебание национальной валюты), психологические (тревожность и апатия), усиление внутрирегиональной вертикали (новый законопроект о праве губернаторов отправлять в отставку мэров после выговора), выставка ВДНХ (является возможностью пиара для лидера регионального позиционирования). Заключающим фактором стала лоббистская борьба губернаторов, что представляет собой возможность встроиться в федеральную кампанию со своей повесткой. Часть губернаторов войдут в новый состав федеральных органов власти, формирование которого будет обсуждаться после президентских выборов в марте 2024 года. Еще один фактор ротации губернаторского корпуса может заключаться в назначении экс-чиновников федерального уровня на посты региональных глав в случае их ухода из правительства РФ или президентской администрации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После президентских выборов в марте 2024 года запланированы новые решения по спецоперации на Украине и экономике страны. Нововведения усложнят предсказание региональных выборов, которые также пройдут в 2024 году. Об этом говорится в докладе «XV рейтинг политической устойчивости губернаторов «Госсовет 2.0», составленным холдингом «Минченко консалтинг», копия которого есть в распоряжении URA.RU. «Контекст региональных выборов 2024 года предсказать сложнее, поскольку после проведения выборов президента в марте могут последовать новые стратегические решения, связанные как с проведением СВО, так и с экономической перестройкой», — следует из доклада. Также в тексте отмечается, что выборы в регионах 2023 года «прошли для Кремля так же управляемо, как и в 2022 году». К факторам, которые повлияют на региональную политику до президентских выборов, холдинг относит: экономические (рост цен и колебание национальной валюты), психологические (тревожность и апатия), усиление внутрирегиональной вертикали (новый законопроект о праве губернаторов отправлять в отставку мэров после выговора), выставка ВДНХ (является возможностью пиара для лидера регионального позиционирования). Заключающим фактором стала лоббистская борьба губернаторов, что представляет собой возможность встроиться в федеральную кампанию со своей повесткой. Часть губернаторов войдут в новый состав федеральных органов власти, формирование которого будет обсуждаться после президентских выборов в марте 2024 года. Еще один фактор ротации губернаторского корпуса может заключаться в назначении экс-чиновников федерального уровня на посты региональных глав в случае их ухода из правительства РФ или президентской администрации.