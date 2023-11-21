Россия проведет заседание Совета Безопасности ООН по Украине 8 декабря. Встреча пройдет по «формуле Аррии» — неформальная встреча с откровенным обменом мнением. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.
«Мы предоставим возможность подробнее рассказать о случившемся самим участникам событий в ходе специальной встречи совета по „формуле Аррии“, которую мы проведем 8 декабря», —
По словам постоянного представителя России при ООН, события на Майдане в 2014 году были в интересах Запада, чтобы ослабить РФ. Небензя уверен, что жителей Украины использовали ради конфронтации с Россией.
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