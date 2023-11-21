Россия обсудит Украину на СБ ООН в неформальной обстановке

22 ноября 2023 в 02:47 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Россия проведет заседание Совета Безопасности ООН по Украине 8 декабря. Встреча пройдет по «формуле Аррии» — неформальная встреча с откровенным обменом мнением. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Мы предоставим возможность подробнее рассказать о случившемся самим участникам событий в ходе специальной встречи совета по „формуле Аррии“, которую мы проведем 8 декабря», — заявил Василий Небензя. Трансляция заседания проходила на официальном сайте ООН. По словам постоянного представителя России при ООН, события на Майдане в 2014 году были в интересах Запада, чтобы ослабить РФ. Небензя уверен, что жителей Украины использовали ради конфронтации с Россией.

Россия проведет заседание Совета Безопасности ООН по Украине 8 декабря. Встреча пройдет по «формуле Аррии» — неформальная встреча с откровенным обменом мнением. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Мы предоставим возможность подробнее рассказать о случившемся самим участникам событий в ходе специальной встречи совета по „формуле Аррии“, которую мы проведем 8 декабря», — заявил Василий Небензя. Трансляция заседания проходила на официальном сайте ООН. По словам постоянного представителя России при ООН, события на Майдане в 2014 году были в интересах Запада, чтобы ослабить РФ. Небензя уверен, что жителей Украины использовали ради конфронтации с Россией.