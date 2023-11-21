21 ноября 2023

Россия обсудит Украину на СБ ООН в неформальной обстановке

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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия проведет заседание Совета Безопасности ООН по Украине 8 декабря. Встреча пройдет по «формуле Аррии» — неформальная встреча с откровенным обменом мнением. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Мы предоставим возможность подробнее рассказать о случившемся самим участникам событий в ходе специальной встречи совета по „формуле Аррии“, которую мы проведем 8 декабря», — заявил Василий Небензя. Трансляция заседания проходила на официальном сайте ООН.

По словам постоянного представителя России при ООН, события на Майдане в 2014 году были в интересах Запада, чтобы ослабить РФ. Небензя уверен, что жителей Украины использовали ради конфронтации с Россией.

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Россия проведет заседание Совета Безопасности ООН по Украине 8 декабря. Встреча пройдет по «формуле Аррии» — неформальная встреча с откровенным обменом мнением. Об этом заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. «Мы предоставим возможность подробнее рассказать о случившемся самим участникам событий в ходе специальной встречи совета по „формуле Аррии“, которую мы проведем 8 декабря», — заявил Василий Небензя. Трансляция заседания проходила на официальном сайте ООН. По словам постоянного представителя России при ООН, события на Майдане в 2014 году были в интересах Запада, чтобы ослабить РФ. Небензя уверен, что жителей Украины использовали ради конфронтации с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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