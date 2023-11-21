21 ноября 2023

В РФ хотят ужесточить контроль за фиктивными сделками

© Служба новостей «URA.RU»
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Федеральная налоговая служба. Нижневартовск, налоги, фнс, федеральная налоговая служба, налоговая, герб россии
Штрафы за занижение цены сделки увеличатся до 50% Фото:

В России ужесточат подход к трансфертному ценообразованию по внешним сделкам, чтобы при продаже компании использовали рыночные цены. После вступления законопроекта расширится список взаимозависимых лиц, а государство сможет самостоятельно повышать цену сделок, следует из документа Минфина и ФНС РФ.

«Расширится перечень лиц, которых будут признавать взаимозависимыми при осуществлении сделок, контролируемых по критерию рыночного характера выставляемых цен. Если налоговый орган придет к выводу, что сделки между взаимозависимыми лицами совершаются по искусственно заниженным ценам, государство будет вправе самостоятельно повышать цену сделок (ради доначисления налогов) до уровня среднерыночных», — пишет издание «Известия» со ссылкой на документ.

Если ФНС выявит использование нерыночных цен, тогда разница между рыночной и нерыночной ценами сделки будет рассматриваться как дивиденды, которые облагаются налогом в 15%. Размер штрафов увеличится до 50% от суммы, на которую была занижена цена сделки. Невозможность налоговой службы России сотрудничать с налоговыми недружественных стран стала предпосылкой к принятию данного закона.

Депозиты российских граждан от 1,6 миллиона рублей попадут под налог на проценты с вклада. Уплатить налоги необходимо до 1 декабря 2024 года. Причиной нововведений стала повышенная ключевая ставка.

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В России ужесточат подход к трансфертному ценообразованию по внешним сделкам, чтобы при продаже компании использовали рыночные цены. После вступления законопроекта расширится список взаимозависимых лиц, а государство сможет самостоятельно повышать цену сделок, следует из документа Минфина и ФНС РФ. «Расширится перечень лиц, которых будут признавать взаимозависимыми при осуществлении сделок, контролируемых по критерию рыночного характера выставляемых цен. Если налоговый орган придет к выводу, что сделки между взаимозависимыми лицами совершаются по искусственно заниженным ценам, государство будет вправе самостоятельно повышать цену сделок (ради доначисления налогов) до уровня среднерыночных», — пишет издание «Известия» со ссылкой на документ. Если ФНС выявит использование нерыночных цен, тогда разница между рыночной и нерыночной ценами сделки будет рассматриваться как дивиденды, которые облагаются налогом в 15%. Размер штрафов увеличится до 50% от суммы, на которую была занижена цена сделки. Невозможность налоговой службы России сотрудничать с налоговыми недружественных стран стала предпосылкой к принятию данного закона. Депозиты российских граждан от 1,6 миллиона рублей попадут под налог на проценты с вклада. Уплатить налоги необходимо до 1 декабря 2024 года. Причиной нововведений стала повышенная ключевая ставка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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