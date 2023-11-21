В РФ хотят ужесточить контроль за фиктивными сделками

В России ужесточат подход к трансфертному ценообразованию по внешним сделкам, чтобы при продаже компании использовали рыночные цены. После вступления законопроекта расширится список взаимозависимых лиц, а государство сможет самостоятельно повышать цену сделок, следует из документа Минфина и ФНС РФ.
«Расширится перечень лиц, которых будут признавать взаимозависимыми при осуществлении сделок, контролируемых по критерию рыночного характера выставляемых цен. Если налоговый орган придет к выводу, что сделки между взаимозависимыми лицами совершаются по искусственно заниженным ценам, государство будет вправе самостоятельно повышать цену сделок (ради доначисления налогов) до уровня среднерыночных», — пишет издание «Известия» со ссылкой на документ.
Если ФНС выявит использование нерыночных цен, тогда разница между рыночной и нерыночной ценами сделки будет рассматриваться как дивиденды, которые облагаются налогом в 15%. Размер штрафов увеличится до 50% от суммы, на которую была занижена цена сделки. Невозможность налоговой службы России сотрудничать с налоговыми недружественных стран стала предпосылкой к принятию данного закона.
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