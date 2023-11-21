В РФ хотят ужесточить контроль за фиктивными сделками

22 ноября 2023 в 04:00 Размер текста - 17 +

Штрафы за занижение цены сделки увеличатся до 50% Фото: Александр Елизаров © URA.RU В России ужесточат подход к трансфертному ценообразованию по внешним сделкам, чтобы при продаже компании использовали рыночные цены. После вступления законопроекта расширится список взаимозависимых лиц, а государство сможет самостоятельно повышать цену сделок, следует из документа Минфина и ФНС РФ. «Расширится перечень лиц, которых будут признавать взаимозависимыми при осуществлении сделок, контролируемых по критерию рыночного характера выставляемых цен. Если налоговый орган придет к выводу, что сделки между взаимозависимыми лицами совершаются по искусственно заниженным ценам, государство будет вправе самостоятельно повышать цену сделок (ради доначисления налогов) до уровня среднерыночных», — пишет издание «Известия» со ссылкой на документ. Если ФНС выявит использование нерыночных цен, тогда разница между рыночной и нерыночной ценами сделки будет рассматриваться как дивиденды, которые облагаются налогом в 15%. Размер штрафов увеличится до 50% от суммы, на которую была занижена цена сделки. Невозможность налоговой службы России сотрудничать с налоговыми недружественных стран стала предпосылкой к принятию данного закона. Депозиты российских граждан от 1,6 миллиона рублей попадут под налог на проценты с вклада. Уплатить налоги необходимо до 1 декабря 2024 года. Причиной нововведений стала повышенная ключевая ставка. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В России ужесточат подход к трансфертному ценообразованию по внешним сделкам, чтобы при продаже компании использовали рыночные цены. После вступления законопроекта расширится список взаимозависимых лиц, а государство сможет самостоятельно повышать цену сделок, следует из документа Минфина и ФНС РФ. «Расширится перечень лиц, которых будут признавать взаимозависимыми при осуществлении сделок, контролируемых по критерию рыночного характера выставляемых цен. Если налоговый орган придет к выводу, что сделки между взаимозависимыми лицами совершаются по искусственно заниженным ценам, государство будет вправе самостоятельно повышать цену сделок (ради доначисления налогов) до уровня среднерыночных», — пишет издание «Известия» со ссылкой на документ. Если ФНС выявит использование нерыночных цен, тогда разница между рыночной и нерыночной ценами сделки будет рассматриваться как дивиденды, которые облагаются налогом в 15%. Размер штрафов увеличится до 50% от суммы, на которую была занижена цена сделки. Невозможность налоговой службы России сотрудничать с налоговыми недружественных стран стала предпосылкой к принятию данного закона. Депозиты российских граждан от 1,6 миллиона рублей попадут под налог на проценты с вклада. Уплатить налоги необходимо до 1 декабря 2024 года. Причиной нововведений стала повышенная ключевая ставка.