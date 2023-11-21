Зеленский захотел обсудить с Трампом мирные переговоры по СВО

Украинский президент Владимир Зеленский захотел обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом его мирный план по прекращению боевых действий на фронте. Об этом сообщили в СМИ.
«Давайте поговорим с ним (американским экс-президентом Трампом-прим.URA.RU) и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я (президент Украины Зеленский — прим.URA.RU) готов», — заявил Зеленский в
Зеленский отметил, что готов обсудить план мирного урегулирования конфликта на Украине с Трампом. Он добавил, что это возможно при условии наличия мирного плана у экс-президента США.
США подтолкнули президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Изменение позиции Зеленского касательно переговоров с РФ произошло через несколько дней после визита на Украину советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.
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