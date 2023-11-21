Зеленский захотел обсудить с Трампом мирные переговоры по СВО

22 ноября 2023 в 05:17 Размер текста - 17 +

Зеленский готов обсудить с Трампом мирный план по Украине Фото: Официальный сайт президента Украины Украинский президент Владимир Зеленский захотел обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом его мирный план по прекращению боевых действий на фронте. Об этом сообщили в СМИ. «Давайте поговорим с ним (американским экс-президентом Трампом-прим.URA.RU) и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я (президент Украины Зеленский — прим.URA.RU) готов», — заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News. Зеленский отметил, что готов обсудить план мирного урегулирования конфликта на Украине с Трампом. Он добавил, что это возможно при условии наличия мирного плана у экс-президента США. США подтолкнули президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Изменение позиции Зеленского касательно переговоров с РФ произошло через несколько дней после визита на Украину советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.

Украинский президент Владимир Зеленский захотел обсудить с бывшим президентом США Дональдом Трампом его мирный план по прекращению боевых действий на фронте. Об этом сообщили в СМИ. «Давайте поговорим с ним (американским экс-президентом Трампом-прим.URA.RU) и дадим ему возможность показать, какие шаги в его формуле мира. Я (президент Украины Зеленский — прим.URA.RU) готов», — заявил Зеленский в интервью телеканалу Fox News. Зеленский отметил, что готов обсудить план мирного урегулирования конфликта на Украине с Трампом. Он добавил, что это возможно при условии наличия мирного плана у экс-президента США. США подтолкнули президента Украины Владимира Зеленского к переговорам с Россией. Изменение позиции Зеленского касательно переговоров с РФ произошло через несколько дней после визита на Украину советника президента США по национальной безопасности Джейка Салливана.