Курганский завод отсудил долг за насосы у фирмы из Москвы

Катайский насосный завод (Курганская область) отсудил долг за поставленную продукцию у компании «Химмаш-Аппарат» из Москвы. Об этом говорится в судебных документах.
«Взыскать с ООО „Химмаш-Аппарат“ 1 миллион 575 тысяч рублей в пользу АО „Катайский насосный завод“. Решение может быть обжаловано в течение месяца», — указано в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Курганской области.
По данным СБИС, Катайский насосный завод занимает первое место в Курганской области по выпуску водонапорного оборудования. На предприятии работают 651 сотрудник, средняя зарплата которых достигла 37 тысяч рублей в месяц.
ООО «Химмаш-Аппарат» зарегистрировано в Бутырском округе Москвы. На заводе по производству цистерн и бочек, согласно СБИС, работают 35 человек. Средняя зарплата сотрудников составляет 45 тысяч рублей в месяц.
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