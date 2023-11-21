21 ноября 2023

Курганский завод отсудил долг за насосы у фирмы из Москвы

© Служба новостей «URA.RU»
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Здание арбитражного суда и городской прокуратуры. Курган, арбитражный суд, флаг россии
Катайский насосный завод взыскал долг с фирмы из Москвы Фото:

Катайский насосный завод (Курганская область) отсудил долг за поставленную продукцию у компании «Химмаш-Аппарат» из Москвы. Об этом говорится в судебных документах.

«Взыскать с ООО „Химмаш-Аппарат“ 1 миллион 575 тысяч рублей в пользу АО „Катайский насосный завод“. Решение может быть обжаловано в течение месяца», — указано в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Курганской области.

По данным СБИС, Катайский насосный завод занимает первое место в Курганской области по выпуску водонапорного оборудования. На предприятии работают 651 сотрудник, средняя зарплата которых достигла 37 тысяч рублей в месяц.

ООО «Химмаш-Аппарат» зарегистрировано в Бутырском округе Москвы. На заводе по производству цистерн и бочек, согласно СБИС, работают 35 человек. Средняя зарплата сотрудников составляет 45 тысяч рублей в месяц.

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Катайский насосный завод (Курганская область) отсудил долг за поставленную продукцию у компании «Химмаш-Аппарат» из Москвы. Об этом говорится в судебных документах. «Взыскать с ООО „Химмаш-Аппарат“ 1 миллион 575 тысяч рублей в пользу АО „Катайский насосный завод“. Решение может быть обжаловано в течение месяца», — указано в документе, опубликованном на сайте арбитражного суда Курганской области. По данным СБИС, Катайский насосный завод занимает первое место в Курганской области по выпуску водонапорного оборудования. На предприятии работают 651 сотрудник, средняя зарплата которых достигла 37 тысяч рублей в месяц. ООО «Химмаш-Аппарат» зарегистрировано в Бутырском округе Москвы. На заводе по производству цистерн и бочек, согласно СБИС, работают 35 человек. Средняя зарплата сотрудников составляет 45 тысяч рублей в месяц.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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