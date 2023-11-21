21 ноября 2023

На границе РФ и Финляндии столпилось 300 человек

© Служба новостей «URA.RU»
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Возле КПП «Салла» на границе России и Финляндии ожидают возможность перейти 300 человек из 10 стран. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис

«На границе с Финляндией у КПП „Салла“ сложилась ситуация, которую можно назвать гуманитарным кризисом. И порядка 300 человек из более чем 10 иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу», — заявил Андрей Чибис в своем официальном telegram-канале.

Финляндия закрыла пограничные посты на границе с Россией в связи миграционной ситуацией. Были закрыты такие КПП, как Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они не будут работать до 18 февраля 2024 года. Финляндия отказалась предоставлять убежище беженцам из России. URA.RU подготовило подробный материал, в котором рассказано, что происходит на границе Финляндии и России.

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Возле КПП «Салла» на границе России и Финляндии ожидают возможность перейти 300 человек из 10 стран. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис «На границе с Финляндией у КПП „Салла“ сложилась ситуация, которую можно назвать гуманитарным кризисом. И порядка 300 человек из более чем 10 иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу», — заявил Андрей Чибис в своем официальном telegram-канале. Финляндия закрыла пограничные посты на границе с Россией в связи миграционной ситуацией. Были закрыты такие КПП, как Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они не будут работать до 18 февраля 2024 года. Финляндия отказалась предоставлять убежище беженцам из России. URA.RU подготовило подробный материал, в котором рассказано, что происходит на границе Финляндии и России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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