На границе РФ и Финляндии столпилось 300 человек

22 ноября 2023 в 05:36 Размер текста - 17 +

Возле КПП «Салла» на границе России и Финляндии ожидают возможность перейти 300 человек из 10 стран. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис «На границе с Финляндией у КПП „Салла“ сложилась ситуация, которую можно назвать гуманитарным кризисом. И порядка 300 человек из более чем 10 иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу», — заявил Андрей Чибис в своем официальном telegram-канале. Финляндия закрыла пограничные посты на границе с Россией в связи миграционной ситуацией. Были закрыты такие КПП, как Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они не будут работать до 18 февраля 2024 года. Финляндия отказалась предоставлять убежище беженцам из России. URA.RU подготовило подробный материал, в котором рассказано, что происходит на границе Финляндии и России.

Возле КПП «Салла» на границе России и Финляндии ожидают возможность перейти 300 человек из 10 стран. Об этом заявил губернатор Мурманской области Андрей Чибис «На границе с Финляндией у КПП „Салла“ сложилась ситуация, которую можно назвать гуманитарным кризисом. И порядка 300 человек из более чем 10 иностранных государств ждут даже не часами, а уже днями прохода через границу», — заявил Андрей Чибис в своем официальном telegram-канале. Финляндия закрыла пограничные посты на границе с Россией в связи миграционной ситуацией. Были закрыты такие КПП, как Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала. Они не будут работать до 18 февраля 2024 года. Финляндия отказалась предоставлять убежище беженцам из России. URA.RU подготовило подробный материал, в котором рассказано, что происходит на границе Финляндии и России.