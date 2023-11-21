Что происходит на границе Финляндии и России

«Фонтанка»: российские машины довозят беженцев до границы с Финляндией

21 ноября 2023 в 13:33 Размер текста - 17 +

В августе в Финляндию стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России Фото: Sergei Grits/AP/TASS Финляндия закрыла пограничные посты на границе с Россией в связи миграционной ситуацией. Беженцы получают помощь от российских автомобилистов в доставке их контрольно-пропускному пункту (КПП) страны. О том, что происходит на границе РФ и Финляндии — в материале URA.RU. Закрытие КПП на границе с Россией С августа 2023 года в Финляндию стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России. Они перебираются в страну через РФ, потому что у них нет Шенгенских виз, которые позволили бы войти в Финляндию через Евросоюз. В ноябре стало известно о планах финских властей закрыть пропускные пункты на границе с Россией. Так, 14 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о планах страны закрыть все КПП на границе с РФ из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока. Тогда министр внутренних дел страны Мари Рантанен высказалась о том, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал такое решение соседней страны, сказав, что Россия глубоко сожалеет о том, что руководство Финляндии выбрало путь сознательного дистанцирования от прежнего уровня добрых отношений. Новость по теме Как россиянам, оказавшимся в Финляндии, вернуться домой Президенты Финляндии Саули Ниинисте и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинили Россию в целенаправленной помощи мигрантам для дестабилизации обстановки в Евросоюзе. «Мы знаем, что пограничные органы России помогают недалеко от границы этим приезжим», — высказались они на пресс-конференции в Бонне (Франция). 15 ноября страна ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Ранее такие запреты действовали лишь для некоторых КПП. Финский телеканал MTV Uutiten 17 ноября сообщил со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что МИД Финляндии разрабатывает законопроекты о полной изоляции от России и закрытии своей восточной границы. Отмечалось, что меры внедряются в качестве предосторожности на случай возможных изменений в маршрутах и увеличения числа просителей убежища в Финляндии. В ночь на 18 ноября Финляндия закрыла четыре КПП на границе с Россией, ближайшие к Санкт-Петербургу. Руководство страны заявило, что такой шаг поспособствует прекращению незаконного въезда в страну. Пункты пропуска Ваалимаа, Нуйямаа, Иматра и Ниирала обозначили закрытыми до 18 февраля 2024 года. В тот же день финские пограничники применили газ против группы людей на пограничном переходе Ниирала. Эту информацию подтвердил заместитель главы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен. В результате инцидента медицинская помощь понадобилась одному человеку. Муртонен не уточнил, какой именно газ использовали финны. После заявлений о закрытии КПП на границу прибыло рекордное число беженцев, запросивших убежище — 163 человека. Об этом сообщила пограничная служба юго-востока страны. Капитан Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен рассказал, что на пограничных пунктах с Россией начали возводить заграждения. По его словам, они строятся в рамках соблюдения безопасности. Газета IltaLehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности написала, что Финляндия планирует закрыть все пропускные пункты на границе с РФ из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Ирака, Сомали в ночь на среду 21—22 ноября. Как организована доставка беженцев на финскую границу Издание «Фонтанка» сообщило, что мигранты получают помощь от российских автомобилистов в доставке их к границе с Финляндией. Российские машины используются для транспортировки беженцев, а затем им предоставляются велосипеды для продолжения пути. Отмечается, что за время существования проблемы, финские пограничные службы официально зарегистрировали более 400 беженцев. Кроме того, в специализированных чатах, где беженцы обсуждают стратегию и тактику перехода через границу находятся тысячи человек. Реакция на закрытие КПП В Хельсинки состоялся крупный митинг, на котором россияне выразили свое несогласие с закрытием пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на российско-финской границе. Около 300 человек присутствовали на мероприятии. Участники митинга активно скандировали лозунг: «Откройте границу!». Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что Россия не оставит без ответа антироссийские действия Финляндии и будет принимать необходимые меры. Он добавил, что финские власти проводят антироссийскую политику с начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что между странами были давние прагматичные отношения, основанные на взаимном уважении. Россия сожалеет, что им на смену пришла русофобская позиция руководителей соседней страны. Москва вряд ли сможет на что-либо повлиять, поскольку между странами нет диалога, заключил Песков. На официальном сайте МИД РФ также опубликовали сообщение, в котором выразили протест в связи с решением Финляндии закрыть наиболее активные КПП на границе. Там отметили, что решение о закрытии было принято без консультации с Россией. Глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что Россия и Финляндия обсудили ситуацию на границе и неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Сомали и других стран. По его словам, переговоры ни к чему не привели. Финский журналист Кости Хейсканен сообщил, что жители Финляндии готовят петиции в связи со сложившейся ситуацией. Он подчеркнул, что люди не хотят делать крюки в тысячи километров и платить огромные деньги, чтобы просто увидеть своих родных, передает Пятый канал. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Финляндия закрыла пограничные посты на границе с Россией в связи миграционной ситуацией. Беженцы получают помощь от российских автомобилистов в доставке их контрольно-пропускному пункту (КПП) страны. О том, что происходит на границе РФ и Финляндии — в материале URA.RU. С августа 2023 года в Финляндию стало прибывать больше мигрантов из третьих стран через территорию России. Они перебираются в страну через РФ, потому что у них нет Шенгенских виз, которые позволили бы войти в Финляндию через Евросоюз. В ноябре стало известно о планах финских властей закрыть пропускные пункты на границе с Россией. Так, 14 ноября премьер-министр Финляндии Петтери Орпо заявил о планах страны закрыть все КПП на границе с РФ из-за роста нелегального миграционного потока с Ближнего Востока. Тогда министр внутренних дел страны Мари Рантанен высказалась о том, что российские пограничные власти якобы допускают к финской границе соискателей убежища из Сомали, Йемена, Сирии и других стран, не имеющих документов для въезда. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал такое решение соседней страны, сказав, что Россия глубоко сожалеет о том, что руководство Финляндии выбрало путь сознательного дистанцирования от прежнего уровня добрых отношений. Президенты Финляндии Саули Ниинисте и Германии Франк-Вальтер Штайнмайер обвинили Россию в целенаправленной помощи мигрантам для дестабилизации обстановки в Евросоюзе. «Мы знаем, что пограничные органы России помогают недалеко от границы этим приезжим», — высказались они на пресс-конференции в Бонне (Франция). 15 ноября страна ввела запрет на пересечение границы со стороны России на велосипедах на неопределенный срок. Ранее такие запреты действовали лишь для некоторых КПП. Финский телеканал MTV Uutiten 17 ноября сообщил со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией, что МИД Финляндии разрабатывает законопроекты о полной изоляции от России и закрытии своей восточной границы. Отмечалось, что меры внедряются в качестве предосторожности на случай возможных изменений в маршрутах и увеличения числа просителей убежища в Финляндии. В тот же день финские пограничники применили газ против группы людей на пограничном переходе Ниирала. Эту информацию подтвердил заместитель главы пограничной службы Северной Карелии в Финляндии Самули Муртонен. В результате инцидента медицинская помощь понадобилась одному человеку. Муртонен не уточнил, какой именно газ использовали финны. После заявлений о закрытии КПП на границу прибыло рекордное число беженцев, запросивших убежище — 163 человека. Об этом сообщила пограничная служба юго-востока страны. Капитан Пограничной охраны Финляндии Йоуко Киннунен рассказал, что на пограничных пунктах с Россией начали возводить заграждения. По его словам, они строятся в рамках соблюдения безопасности. Газета IltaLehti со ссылкой на источники в сфере иностранных дел и политики безопасности написала, что Финляндия планирует закрыть все пропускные пункты на границе с РФ из-за неконтролируемого прибытия беженцев из Сирии, Ирака, Сомали в ночь на среду 21—22 ноября. Издание «Фонтанка» сообщило, что мигранты получают помощь от российских автомобилистов в доставке их к границе с Финляндией. Российские машины используются для транспортировки беженцев, а затем им предоставляются велосипеды для продолжения пути. Отмечается, что за время существования проблемы, финские пограничные службы официально зарегистрировали более 400 беженцев. Кроме того, в специализированных чатах, где беженцы обсуждают стратегию и тактику перехода через границу находятся тысячи человек. В Хельсинки состоялся крупный митинг, на котором россияне выразили свое несогласие с закрытием пограничных контрольно-пропускных пунктов (КПП) на российско-финской границе. Около 300 человек присутствовали на мероприятии. Участники митинга активно скандировали лозунг: «Откройте границу!». Директор второго европейского департамента МИД Сергей Беляев заявил, что Россия не оставит без ответа антироссийские действия Финляндии и будет принимать необходимые меры. Он добавил, что финские власти проводят антироссийскую политику с начала спецоперации на Украине. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что между странами были давние прагматичные отношения, основанные на взаимном уважении. Россия сожалеет, что им на смену пришла русофобская позиция руководителей соседней страны. Москва вряд ли сможет на что-либо повлиять, поскольку между странами нет диалога, заключил Песков. На официальном сайте МИД РФ также опубликовали сообщение, в котором выразили протест в связи с решением Финляндии закрыть наиболее активные КПП на границе. Там отметили, что решение о закрытии было принято без консультации с Россией. Глава финского правительства Петтери Орпо заявил, что Россия и Финляндия обсудили ситуацию на границе и неконтролируемое прибытие беженцев из Сирии, Сомали и других стран. По его словам, переговоры ни к чему не привели. Финский журналист Кости Хейсканен сообщил, что жители Финляндии готовят петиции в связи со сложившейся ситуацией. Он подчеркнул, что люди не хотят делать крюки в тысячи километров и платить огромные деньги, чтобы просто увидеть своих родных, передает Пятый канал.