В Перми прошел самый мощный снегопад за восемь лет

22 ноября 2023 в 06:18 Размер текста - 17 +

В Перми зафиксировали рекордный уровень выпавшего за 12 часов снега Фото: Сергей Русанов © URA.RU В Перми метеорологи зафиксировали сильнейший за последние восемь лет снегопад. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). «В Перми 21 ноября за 12 часов выпало 13 мм осадков в виде снега. Всего с момента начала снегопада — 16 мм или 28% от месячной нормы. По величине суммы осадков — это самый сильный снегопад в городе за последние восемь лет», — передает портал properm.ru данные специалистов ПГНИУ. По данным портала, в Пермском крае лидерами по количеству осадков стали: Кунгур 18 мм, Оханск 17 мм, Лысьва 15 мм, Пермь, Бисер, Оса, Чермоз, Чернушка — 13 мм, Верещагино 12 мм. Метеорологи аэропорта Большое Савино уточнили, что снег падал непрерывно свыше 13 часов подряд. В Перми 21 ноября из-за снегопада было затруднено движение на шоссе Космонавтов, улицах Окулова, Малкова, Стаханова, Куйбышева, Попова, Спешилова, Комсомольском проспекте, Чкалова, Героев Хасана, Уральской, Соликамской и ряде других. На Чкаловской дамбе произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия.

В Перми метеорологи зафиксировали сильнейший за последние восемь лет снегопад. Об этом сообщили специалисты ГИС-центра Пермского государственного национального исследовательского университета (ПГНИУ). «В Перми 21 ноября за 12 часов выпало 13 мм осадков в виде снега. Всего с момента начала снегопада — 16 мм или 28% от месячной нормы. По величине суммы осадков — это самый сильный снегопад в городе за последние восемь лет», — передает портал properm.ru данные специалистов ПГНИУ. По данным портала, в Пермском крае лидерами по количеству осадков стали: Кунгур 18 мм, Оханск 17 мм, Лысьва 15 мм, Пермь, Бисер, Оса, Чермоз, Чернушка — 13 мм, Верещагино 12 мм. Метеорологи аэропорта Большое Савино уточнили, что снег падал непрерывно свыше 13 часов подряд. В Перми 21 ноября из-за снегопада было затруднено движение на шоссе Космонавтов, улицах Окулова, Малкова, Стаханова, Куйбышева, Попова, Спешилова, Комсомольском проспекте, Чкалова, Героев Хасана, Уральской, Соликамской и ряде других. На Чкаловской дамбе произошло сразу три дорожно-транспортных происшествия.