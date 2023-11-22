В США приравняли дневное наступление ВСУ к самоубийству

Военный аналитик Кофман: российские дроны легко обнаруживают технику ВСУ днем

22 ноября 2023 в 08:01 Размер текста - 17 +

Российским операторам дронов не составляет труда обнаружить технику ВСУ в дневных условиях, заявил Майкл Кофман Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Использование техники ВСУ днем становится почти самоубийством, так как операторы российских дронов способны легко обнаружить и идентифицировать их. Об этом рассказал американский военный аналитик Майкл Кофман. «Попытка ВСУ добраться до линии боевого соприкосновения на технике в дневное время — это почти самоубийство», — заявил Кофман в эфире подкаста War on the Rocks. Он уточнил, что операторы российских дронов в таких условиях легко обнаруживают и уничтожают украинскую технику. ВСУ вынуждены проводить атаки на рассвете или поздно вечером, а последние несколько километров до передовой часто приходится проходить пешком. Аналитик также отметил, что Россия имеет материальное преимущество, и прогнозирует, что ее превосходство будет еще больше в 2025 году. Известно, что российские беспилотники «Ланцет» с лазерными дальномерами (EFP) делают украинскую технику беспомощной, так как у ВСУ нет средств защиты от них. Военные как в РФ, так и на Украине часто оснащают свои боевые машины решетчатой или клеточной броней, однако защита не всегда эффективна. РФ оборудовала свои «Ланцеты» системами EFP, что делает броню украинцев менее эффективной. Большинство транспортных средств ВСУ вообще не защищены.

Использование техники ВСУ днем становится почти самоубийством, так как операторы российских дронов способны легко обнаружить и идентифицировать их. Об этом рассказал американский военный аналитик Майкл Кофман. «Попытка ВСУ добраться до линии боевого соприкосновения на технике в дневное время — это почти самоубийство», — заявил Кофман в эфире подкаста War on the Rocks. Он уточнил, что операторы российских дронов в таких условиях легко обнаруживают и уничтожают украинскую технику. ВСУ вынуждены проводить атаки на рассвете или поздно вечером, а последние несколько километров до передовой часто приходится проходить пешком. Аналитик также отметил, что Россия имеет материальное преимущество, и прогнозирует, что ее превосходство будет еще больше в 2025 году. Известно, что российские беспилотники «Ланцет» с лазерными дальномерами (EFP) делают украинскую технику беспомощной, так как у ВСУ нет средств защиты от них. Военные как в РФ, так и на Украине часто оснащают свои боевые машины решетчатой или клеточной броней, однако защита не всегда эффективна. РФ оборудовала свои «Ланцеты» системами EFP, что делает броню украинцев менее эффективной. Большинство транспортных средств ВСУ вообще не защищены.