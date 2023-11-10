Forbes: техника ВСУ оказалась беззащитна перед беспилотниками РФ

11 ноября 2023 в 09:00 Размер текста - 17 +

Украинская техника не справляется с российскими БПЛА Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украинская техника беззащитна перед российскими беспилотниками «Ланцет», так как последние оснащены лазерными дальномерами (EFP). Об этом сообщили в американском журнале Forbes. По словам авторов статьи, у ВСУ нет средств защиты от российских БПЛА. «Как российские, так и украинские военные регулярно оснащают многие свои боевые машины решетчатой или клеточной броней. Броня — это необходимое средство, но оно не всегда работает. Для украинцев она теперь станет менее эффективной, ведь ВС РФ снабжают свои „Ланцеты“ [системами] EFP», — говорится в материале . Авторы статьи отметили, что многие транспортные средства ВСУ не защищены совсем. Ранее командир взвода БПЛА ВСУ с позывным «Комрад» сообщил, что российские беспилотники всегда находятся в воздухе, они используются для наблюдения, разведки и нанесения ударов. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал российские дроны угрозой для ВСУ, передает телеканал 360.

Украинская техника беззащитна перед российскими беспилотниками «Ланцет», так как последние оснащены лазерными дальномерами (EFP). Об этом сообщили в американском журнале Forbes. По словам авторов статьи, у ВСУ нет средств защиты от российских БПЛА. «Как российские, так и украинские военные регулярно оснащают многие свои боевые машины решетчатой или клеточной броней. Броня — это необходимое средство, но оно не всегда работает. Для украинцев она теперь станет менее эффективной, ведь ВС РФ снабжают свои „Ланцеты“ [системами] EFP», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что многие транспортные средства ВСУ не защищены совсем. Ранее командир взвода БПЛА ВСУ с позывным «Комрад» сообщил, что российские беспилотники всегда находятся в воздухе, они используются для наблюдения, разведки и нанесения ударов. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал российские дроны угрозой для ВСУ, передает телеканал 360.