10 ноября 2023

Forbes: техника ВСУ оказалась беззащитна перед беспилотниками РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Вооруженные силы РФ. stock, бпла, беспилотник, stock, бла,  дрон
Украинская техника не справляется с российскими БПЛА Фото:
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Украинская техника беззащитна перед российскими беспилотниками «Ланцет», так как последние оснащены лазерными дальномерами (EFP). Об этом сообщили в американском журнале Forbes. По словам авторов статьи, у ВСУ нет средств защиты от российских БПЛА.

«Как российские, так и украинские военные регулярно оснащают многие свои боевые машины решетчатой или клеточной броней. Броня — это необходимое средство, но оно не всегда работает. Для украинцев она теперь станет менее эффективной, ведь ВС РФ снабжают свои „Ланцеты“ [системами] EFP», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что многие транспортные средства ВСУ не защищены совсем.

Ранее командир взвода БПЛА ВСУ с позывным «Комрад» сообщил, что российские беспилотники всегда находятся в воздухе, они используются для наблюдения, разведки и нанесения ударов. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал российские дроны угрозой для ВСУ, передает телеканал 360.

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Украинская техника беззащитна перед российскими беспилотниками «Ланцет», так как последние оснащены лазерными дальномерами (EFP). Об этом сообщили в американском журнале Forbes. По словам авторов статьи, у ВСУ нет средств защиты от российских БПЛА. «Как российские, так и украинские военные регулярно оснащают многие свои боевые машины решетчатой или клеточной броней. Броня — это необходимое средство, но оно не всегда работает. Для украинцев она теперь станет менее эффективной, ведь ВС РФ снабжают свои „Ланцеты“ [системами] EFP», — говорится в материале. Авторы статьи отметили, что многие транспортные средства ВСУ не защищены совсем. Ранее командир взвода БПЛА ВСУ с позывным «Комрад» сообщил, что российские беспилотники всегда находятся в воздухе, они используются для наблюдения, разведки и нанесения ударов. Глава офиса президента Украины Андрей Ермак признал российские дроны угрозой для ВСУ, передает телеканал 360.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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