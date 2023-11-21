21 ноября 2023

На юге Челябинской области пошел ледяной дождь

© Служба новостей «URA.RU»
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Гололед, ледяной дождь в Перми., гололед, ледяной дождь, зеркало автомобиля
Водителей просят быть аккуратней при движении Фото:

В южных районах Челябинской области пошел ледяной дождь. В пресс-службе ГИБДД региона водителей просят быть аккуратными.

«Внимание! На юге области ухудшаются погодные условия, пошел ледяной дождь. Будьте осторожны на дороге! Снижайте скорость, не совершаете резких маневров!», — сообщает пресс-служба областной госавтоинспекции.

Сотрудники ГИБДД уже перешли в режим повышенной готовности из-за смены погодных условий. Водителей призвали соблюдать ПДД и проявлять повышенную осторожность в связи с непогодой. А пешеходов — передвигаться только по пешеходным переходам и использовать светоотражающие элементы.

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В южных районах Челябинской области пошел ледяной дождь. В пресс-службе ГИБДД региона водителей просят быть аккуратными. «Внимание! На юге области ухудшаются погодные условия, пошел ледяной дождь. Будьте осторожны на дороге! Снижайте скорость, не совершаете резких маневров!», — сообщает пресс-служба областной госавтоинспекции. Сотрудники ГИБДД уже перешли в режим повышенной готовности из-за смены погодных условий. Водителей призвали соблюдать ПДД и проявлять повышенную осторожность в связи с непогодой. А пешеходов — передвигаться только по пешеходным переходам и использовать светоотражающие элементы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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