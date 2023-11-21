На юге Челябинской области пошел ледяной дождь

Водителей просят быть аккуратней при движении
В южных районах Челябинской области пошел ледяной дождь. В пресс-службе ГИБДД региона водителей просят быть аккуратными.
«Внимание! На юге области ухудшаются погодные условия, пошел ледяной дождь. Будьте осторожны на дороге! Снижайте скорость, не совершаете резких маневров!», — сообщает пресс-служба областной госавтоинспекции.
Сотрудники ГИБДД уже перешли в режим повышенной готовности из-за смены погодных условий. Водителей призвали соблюдать ПДД и проявлять повышенную осторожность в связи с непогодой. А пешеходов — передвигаться только по пешеходным переходам и использовать светоотражающие элементы.
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