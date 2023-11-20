20 ноября 2023

Челябинское ГИБДД выступила с экстренным обращением к водителям. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Личные составы ГИБДД переведены на усиленный режим работы из-за непогоды Фото:

В Челябинской области ГИБДД 21 ноября переведено на усиленный режим работы из-за погодных условий. Водителей предупредили о повышенных рисках на дорогах, сообщили URA.RU в пресс-службе госавтоинспекции региона.

«Резкая перемена погоды создает дополнительные риски. Призываем участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила и проявлять повышенную осторожность в связи с непогодой. Составы ГИБДД переведены на усиленный режим работы», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции.

В ведомстве отметили, что особенную внимательность водителям стоит проявить к одной из самых распространенных причин ДТП — выбору скорости. Пешеходов просят передвигаться только по пешеходным переходам и использовать светоотражающие элементы.

О том, что трассу М-5 в Челябинской области 21 ноября накрыла метель сообщали и очевидцы. Синоптики также предупреждали о мощном антициклоне, который принесет в регион фронт обильных осадков.

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В Челябинской области ГИБДД 21 ноября переведено на усиленный режим работы из-за погодных условий. Водителей предупредили о повышенных рисках на дорогах, сообщили URA.RU в пресс-службе госавтоинспекции региона. «Резкая перемена погоды создает дополнительные риски. Призываем участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила и проявлять повышенную осторожность в связи с непогодой. Составы ГИБДД переведены на усиленный режим работы», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что особенную внимательность водителям стоит проявить к одной из самых распространенных причин ДТП — выбору скорости. Пешеходов просят передвигаться только по пешеходным переходам и использовать светоотражающие элементы. О том, что трассу М-5 в Челябинской области 21 ноября накрыла метель сообщали и очевидцы. Синоптики также предупреждали о мощном антициклоне, который принесет в регион фронт обильных осадков.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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