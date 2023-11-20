Челябинское ГИБДД выступила с экстренным обращением к водителям. Видео

21 ноября 2023 в 13:07 Размер текста - 17 +

Личные составы ГИБДД переведены на усиленный режим работы из-за непогоды Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области ГИБДД 21 ноября переведено на усиленный режим работы из-за погодных условий. Водителей предупредили о повышенных рисках на дорогах, сообщили URA.RU в пресс-службе госавтоинспекции региона. «Резкая перемена погоды создает дополнительные риски. Призываем участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила и проявлять повышенную осторожность в связи с непогодой. Составы ГИБДД переведены на усиленный режим работы», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что особенную внимательность водителям стоит проявить к одной из самых распространенных причин ДТП — выбору скорости. Пешеходов просят передвигаться только по пешеходным переходам и использовать светоотражающие элементы. О том, что трассу М-5 в Челябинской области 21 ноября накрыла метель сообщали и очевидцы. Синоптики также предупреждали о мощном антициклоне, который принесет в регион фронт обильных осадков.

В Челябинской области ГИБДД 21 ноября переведено на усиленный режим работы из-за погодных условий. Водителей предупредили о повышенных рисках на дорогах, сообщили URA.RU в пресс-службе госавтоинспекции региона. «Резкая перемена погоды создает дополнительные риски. Призываем участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила и проявлять повышенную осторожность в связи с непогодой. Составы ГИБДД переведены на усиленный режим работы», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции. В ведомстве отметили, что особенную внимательность водителям стоит проявить к одной из самых распространенных причин ДТП — выбору скорости. Пешеходов просят передвигаться только по пешеходным переходам и использовать светоотражающие элементы. О том, что трассу М-5 в Челябинской области 21 ноября накрыла метель сообщали и очевидцы. Синоптики также предупреждали о мощном антициклоне, который принесет в регион фронт обильных осадков.