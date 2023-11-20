В Челябинской области ГИБДД 21 ноября переведено на усиленный режим работы из-за погодных условий. Водителей предупредили о повышенных рисках на дорогах, сообщили URA.RU в пресс-службе госавтоинспекции региона.
«Резкая перемена погоды создает дополнительные риски. Призываем участников дорожного движения неукоснительно соблюдать правила и проявлять повышенную осторожность в связи с непогодой. Составы ГИБДД переведены на усиленный режим работы», — сообщили URA.RU в госавтоинспекции.
В ведомстве отметили, что особенную внимательность водителям стоит проявить к одной из самых распространенных причин ДТП — выбору скорости. Пешеходов просят передвигаться только по пешеходным переходам и использовать светоотражающие элементы.
О том, что трассу М-5 в Челябинской области 21 ноября накрыла метель сообщали и очевидцы. Синоптики также предупреждали о мощном антициклоне, который принесет в регион фронт обильных осадков.
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