Губернатор Моор назвал три главных преимущества Тюменской области

22 ноября 2023 в 11:50 Размер текста - 17 +

Александр Моор выступил перед депутатами облдумы и чиновниками с ежегодным посланием. Фото: Валерий Бычков © URA.RU Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал три важнейших конкурентных преимущества региона. Это диверсифицированная экономика, высокий уровень жизни и сплоченное сообщество. Об этом он заявил во время ежегодного послания депутатам Тюменской областной думы. «Во-первых, региональная экономика крепка, динамична и диверсифицирована. С каждым годом вырисовывается ее инновационный характер. Во-вторых, достигнут высокий уровень качества и комфорта нашей жизни. Тюменская область — одно из лучших мест в стране. В рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив мы вновь в первой тройке. В-третьих, у нас сложилось сплоченное, солидарное сообщество, пропитанное духом единства и родства, все как и положено в хорошей семье», — сказал Александр Моор. Губернатор добавил, что теперь нужно решить, что делать с накопленным потенциалом дальше. Он рассказал о достижениях в экономике, социальной сфере и призвал чиновников обратить внимание на потенциал региона для усиления имиджа региона на российском уровне. Ранее URA.RU писало о кулуарной встрече губернатора Тюменской области с депутатами Тюменской областной думы накануне послания. Александр Моор рассказал депутатам о новых мерах социальной поддержки многодетных семей и семей участников СВО. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал три важнейших конкурентных преимущества региона. Это диверсифицированная экономика, высокий уровень жизни и сплоченное сообщество. Об этом он заявил во время ежегодного послания депутатам Тюменской областной думы. «Во-первых, региональная экономика крепка, динамична и диверсифицирована. С каждым годом вырисовывается ее инновационный характер. Во-вторых, достигнут высокий уровень качества и комфорта нашей жизни. Тюменская область — одно из лучших мест в стране. В рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив мы вновь в первой тройке. В-третьих, у нас сложилось сплоченное, солидарное сообщество, пропитанное духом единства и родства, все как и положено в хорошей семье», — сказал Александр Моор. Губернатор добавил, что теперь нужно решить, что делать с накопленным потенциалом дальше. Он рассказал о достижениях в экономике, социальной сфере и призвал чиновников обратить внимание на потенциал региона для усиления имиджа региона на российском уровне. Ранее URA.RU писало о кулуарной встрече губернатора Тюменской области с депутатами Тюменской областной думы накануне послания. Александр Моор рассказал депутатам о новых мерах социальной поддержки многодетных семей и семей участников СВО.