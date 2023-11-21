21 ноября 2023

Губернатор Моор назвал три главных преимущества Тюменской области

© Служба новостей «URA.RU»
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Инаугурация Александра Моора. Тюмень, моор александр
Александр Моор выступил перед депутатами облдумы и чиновниками с ежегодным посланием. Фото:

Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал три важнейших конкурентных преимущества региона. Это диверсифицированная экономика, высокий уровень жизни и сплоченное сообщество. Об этом он заявил во время ежегодного послания депутатам Тюменской областной думы.

«Во-первых, региональная экономика крепка, динамична и диверсифицирована. С каждым годом вырисовывается ее инновационный характер. Во-вторых, достигнут высокий уровень качества и комфорта нашей жизни. Тюменская область — одно из лучших мест в стране. В рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив мы вновь в первой тройке. В-третьих, у нас сложилось сплоченное, солидарное сообщество, пропитанное духом единства и родства, все как и положено в хорошей семье», — сказал Александр Моор.

Губернатор добавил, что теперь нужно решить, что делать с накопленным потенциалом дальше. Он рассказал о достижениях в экономике, социальной сфере и призвал чиновников обратить внимание на потенциал региона для усиления имиджа региона на российском уровне.

Ранее URA.RU писало о кулуарной встрече губернатора Тюменской области с депутатами Тюменской областной думы накануне послания. Александр Моор рассказал депутатам о новых мерах социальной поддержки многодетных семей и семей участников СВО.

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Губернатор Тюменской области Александр Моор назвал три важнейших конкурентных преимущества региона. Это диверсифицированная экономика, высокий уровень жизни и сплоченное сообщество. Об этом он заявил во время ежегодного послания депутатам Тюменской областной думы. «Во-первых, региональная экономика крепка, динамична и диверсифицирована. С каждым годом вырисовывается ее инновационный характер. Во-вторых, достигнут высокий уровень качества и комфорта нашей жизни. Тюменская область — одно из лучших мест в стране. В рейтинге качества жизни Агентства стратегических инициатив мы вновь в первой тройке. В-третьих, у нас сложилось сплоченное, солидарное сообщество, пропитанное духом единства и родства, все как и положено в хорошей семье», — сказал Александр Моор. Губернатор добавил, что теперь нужно решить, что делать с накопленным потенциалом дальше. Он рассказал о достижениях в экономике, социальной сфере и призвал чиновников обратить внимание на потенциал региона для усиления имиджа региона на российском уровне. Ранее URA.RU писало о кулуарной встрече губернатора Тюменской области с депутатами Тюменской областной думы накануне послания. Александр Моор рассказал депутатам о новых мерах социальной поддержки многодетных семей и семей участников СВО.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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