Застройщик Соснин выкупил у мэрии Кургана землю за десятки миллионов

Компания бизнесмена Соснина снесет в микрорайоне Кургана дома под новостройки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Комплексная застройка в Курганской области

Мэрия Кургана с девятой попытки нашла инвестора, который снесет аварийное жилье в микрорайоне Рябково и построит новые дома. Комплексной застройкой займется компания «Стройкомплект», принадлежащая бизнесмену Евгению Соснину. Земельный участок площадью более одного гектара предприниматель выкупил у властей более чем за 21 миллион рублей. Информация об этом размещена на сайте торгов.

«Право на заключение договора о комплексном развитии территории жилой застройки, расположенной по улице Чернореченская в городе Кургане. Победитель аукциона: ООО „Стройкомплект“. Итоговая цена: 21 161 600 рублей», — говорится в документе. Застройщику необходимо будет снести два аварийных дома по улице Школьная и объект капитального строительства по улице Карбышева.

Согласно проекту, на земельном участке площадью более 13 тысяч квадратных метров разрешается строительство высотных и среднеэтажных домов. В объектах должно быть не менее 85% и 80% жилых помещений соответственно. Также подрядчику необходимо будет благоустроить территорию, оборудовать зоны отдыха, детские и спортивные площадки. Срок реализации проекта комплексной застройки рассчитан на семь лет.

До этого сообщалось, что ради строительства нового жилого комплекса компания «Атлант» снесла ветхий дом в центре Кургана. Территория будущего ЖК расположена в районе улиц К. Мяготина — Невежина. Земельный участок площадью свыше девяти тысяч квадратов застройщик выкупил у мэрии за 108 млн рублей.

Аварийный двухэтажный дом по ул. Школьная 14 был построен в 1958 году Фото: 2GIS

Другой ветхий дом по ул. Школьная 16.подлежащий сносу, был построен в 1966 году Фото: 2GIS