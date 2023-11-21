21 ноября 2023

Челябинское минэкологии не нашло нарушений в установке забора в городском бору

© Служба новостей «URA.RU»
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Вечерний город. Пермь, деревья, лес, сосновый бор
Жители Челябинска пожаловались на забор, который перегородил одну из троп здоровья Фото:

Забор в Челябинском городском бору находится вне границ памятника природы, поэтому никаких нарушений по его установке не выявлено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГБУ Особо-охраняемых природных территорий региона.

«Работником территориального участка службы охраны и регионального надзора на ООПТ ГБУ „ООПТ Челябинской области“ 17 ноября проведено выездное обследование территории Челябинского (городского) бора. В ходе выездного обследования в районе улицы Лесопарковой был выявлен металлический забор из профнастила. В соответствии с отснятыми координатами огороженная территория расположена вне границ памятника природы. Нарушений режима особой охраны Челябинского (городского) бора не выявлено», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства.

В ведомстве добавили, что тропа здоровья проходит от улицы Худякова до памятника имени Курчатова. По их данным, доступ к тропе, в том числе, данным забором, не ограничен.

Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Челябинска пожаловались на металлический забор, который появился в городском бору и перегородил одну из троп здоровья. Челябинцы забеспокоились, что при активном освоении территории вековые сосны могут быть спилены.

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Забор в Челябинском городском бору находится вне границ памятника природы, поэтому никаких нарушений по его установке не выявлено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГБУ Особо-охраняемых природных территорий региона. «Работником территориального участка службы охраны и регионального надзора на ООПТ ГБУ „ООПТ Челябинской области“ 17 ноября проведено выездное обследование территории Челябинского (городского) бора. В ходе выездного обследования в районе улицы Лесопарковой был выявлен металлический забор из профнастила. В соответствии с отснятыми координатами огороженная территория расположена вне границ памятника природы. Нарушений режима особой охраны Челябинского (городского) бора не выявлено», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что тропа здоровья проходит от улицы Худякова до памятника имени Курчатова. По их данным, доступ к тропе, в том числе, данным забором, не ограничен. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Челябинска пожаловались на металлический забор, который появился в городском бору и перегородил одну из троп здоровья. Челябинцы забеспокоились, что при активном освоении территории вековые сосны могут быть спилены.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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