Челябинское минэкологии не нашло нарушений в установке забора в городском бору

22 ноября 2023 в 11:18 Размер текста - 17 +

Жители Челябинска пожаловались на забор, который перегородил одну из троп здоровья Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU Забор в Челябинском городском бору находится вне границ памятника природы, поэтому никаких нарушений по его установке не выявлено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГБУ Особо-охраняемых природных территорий региона. «Работником территориального участка службы охраны и регионального надзора на ООПТ ГБУ „ООПТ Челябинской области“ 17 ноября проведено выездное обследование территории Челябинского (городского) бора. В ходе выездного обследования в районе улицы Лесопарковой был выявлен металлический забор из профнастила. В соответствии с отснятыми координатами огороженная территория расположена вне границ памятника природы. Нарушений режима особой охраны Челябинского (городского) бора не выявлено», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что тропа здоровья проходит от улицы Худякова до памятника имени Курчатова. По их данным, доступ к тропе, в том числе, данным забором, не ограничен. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Челябинска пожаловались на металлический забор, который появился в городском бору и перегородил одну из троп здоровья. Челябинцы забеспокоились, что при активном освоении территории вековые сосны могут быть спилены.

Забор в Челябинском городском бору находится вне границ памятника природы, поэтому никаких нарушений по его установке не выявлено. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ГБУ Особо-охраняемых природных территорий региона. «Работником территориального участка службы охраны и регионального надзора на ООПТ ГБУ „ООПТ Челябинской области“ 17 ноября проведено выездное обследование территории Челябинского (городского) бора. В ходе выездного обследования в районе улицы Лесопарковой был выявлен металлический забор из профнастила. В соответствии с отснятыми координатами огороженная территория расположена вне границ памятника природы. Нарушений режима особой охраны Челябинского (городского) бора не выявлено», — пояснили URA.RU в пресс-службе ведомства. В ведомстве добавили, что тропа здоровья проходит от улицы Худякова до памятника имени Курчатова. По их данным, доступ к тропе, в том числе, данным забором, не ограничен. Ранее URA.RU сообщало о том, что жители Челябинска пожаловались на металлический забор, который появился в городском бору и перегородил одну из троп здоровья. Челябинцы забеспокоились, что при активном освоении территории вековые сосны могут быть спилены.