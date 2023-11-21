Пермская прокуратура подала в суд на заксобрание из-за инициативы Махонина

Прокуратура в суде доказывает незаконность передачи полномочий Перми региону

22 ноября 2023 в 12:10 Размер текста - 17 +

Предварительное заседание назначено на 18 декабря Фото: Сергей Русанов © URA.RU Прокуратура Пермского края в суде оспаривает закон о передаче полномочий в сфере образования от администрации Перми на уровень региона. Исковое заявление находится в картотеке краевого суда. В пресс-службе суда URA.RU пояснили, что речь идет о признании недействующим со дня принятия пункта о передаче функций в сфере назначения, увольнения и аттестации руководителей образовательных учреждений с городского на краевой уровень. Законопроект инициировал губернатор Дмитрий Махонин. «Суд по иску о признании недействующим со дня принятия пункт 1 статьи 1 ЗПК от 29.09.2023 №230-ПК», — отметили в пресс-службе. В этом пункте речь идет о том, что правительство региона частично осуществляет функции администрации Перми как учредителя образовательных учреждений. А именно: назначает, увольняет, аттестует директоров школ и детских садов, а также принимает решения о продлении их трудовых договоров. Ответчиком значится заксобрание. Правительство, губернатор и администрация Перми идут как заинтересованные лица. Предварительное заседание назначено на 18 декабря. Законопроект о передаче части полномочий Перми на краевой уровень внес в мае Дмитрий Махонин. Заксобрание приняло его во втором чтении в сентябре. Полномочия передаются с 1 января 2024 года. Прокуратура Пермского края в своем отзыве на законопроект тогда указывала, что эта норма противоречит Гражданскому и Трудовому кодексам. Согласно Гражданскому кодексу, увольнение и назначение руководителя учреждения закреплено за собственно учредителем, то есть муниципалитетом. И разделять функционал нельзя. По Трудовому кодексу и по постановлению правительства РФ от 12.04.2013 №329 утверждена типовая форма договора с руководителем учреждения, где прописано, что им является муниципалитет. Министр образования региона Раиса Кассина в августе объясняла депутатам заксобрания, что передача полномочий связана с тем, что мэрии не доводят до школ посылы, которые идут от федеральных властей. И со временем край намерен забрать все образовательные функции у территорий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Прокуратура Пермского края в суде оспаривает закон о передаче полномочий в сфере образования от администрации Перми на уровень региона. Исковое заявление находится в картотеке краевого суда. В пресс-службе суда URA.RU пояснили, что речь идет о признании недействующим со дня принятия пункта о передаче функций в сфере назначения, увольнения и аттестации руководителей образовательных учреждений с городского на краевой уровень. Законопроект инициировал губернатор Дмитрий Махонин. «Суд по иску о признании недействующим со дня принятия пункт 1 статьи 1 ЗПК от 29.09.2023 №230-ПК», — отметили в пресс-службе. В этом пункте речь идет о том, что правительство региона частично осуществляет функции администрации Перми как учредителя образовательных учреждений. А именно: назначает, увольняет, аттестует директоров школ и детских садов, а также принимает решения о продлении их трудовых договоров. Ответчиком значится заксобрание. Правительство, губернатор и администрация Перми идут как заинтересованные лица. Предварительное заседание назначено на 18 декабря. Законопроект о передаче части полномочий Перми на краевой уровень внес в мае Дмитрий Махонин. Заксобрание приняло его во втором чтении в сентябре. Полномочия передаются с 1 января 2024 года. Прокуратура Пермского края в своем отзыве на законопроект тогда указывала, что эта норма противоречит Гражданскому и Трудовому кодексам. Согласно Гражданскому кодексу, увольнение и назначение руководителя учреждения закреплено за собственно учредителем, то есть муниципалитетом. И разделять функционал нельзя. По Трудовому кодексу и по постановлению правительства РФ от 12.04.2013 №329 утверждена типовая форма договора с руководителем учреждения, где прописано, что им является муниципалитет. Министр образования региона Раиса Кассина в августе объясняла депутатам заксобрания, что передача полномочий связана с тем, что мэрии не доводят до школ посылы, которые идут от федеральных властей. И со временем край намерен забрать все образовательные функции у территорий.