Мэрии пермских городов лишат влияния на школы

Власти Пермского края намерены забрать у муниципалитетов все полномочия в сфере образования

23 августа 2023 в 12:45 Размер текста - 17 +

Школы перейдут в ведение краевых властей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Министерство образования Пермского края намерено забрать у муниципалитетов не только право назначать и увольнять директоров школ, но вообще все полномочия в сфере образования. Об этом заявила депутатам законодательного собрания статс-секретарь, замминистра образования Анастасия Парфенова, передает корреспондент URA.RU. «В перспективе мы действительно заберем все полномочия на краевой уровень. Но есть слишком большие риски, связанные с единомоментным принятием полномочий: финансовые и управленческие. Поэтому мы двигаемся постепенно», — сказала Парфенова, отвечая на вопросы депутатов на заседании комитета ЗС по бюджету. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин инициировал передачу ряда управленческих функций с уровня мэрии Перми на региональный. В том числе речь идет о праве назначать и увольнять директоров школ. Глава минобра Раиса Кассина говорила, что Пермь — только пилотный проект, позже такие правила начнут действовать во всем городах и поселках края. Против этого пункта выступила, в частности, прокуратура. По мнению ведомства, если региональные власти хотят назначать директоров школ, то они же должны быть и учредителями образовательных заведений. Сейчас же учредителями школ являются муниципалитеты.

Министерство образования Пермского края намерено забрать у муниципалитетов не только право назначать и увольнять директоров школ, но вообще все полномочия в сфере образования. Об этом заявила депутатам законодательного собрания статс-секретарь, замминистра образования Анастасия Парфенова, передает корреспондент URA.RU. «В перспективе мы действительно заберем все полномочия на краевой уровень. Но есть слишком большие риски, связанные с единомоментным принятием полномочий: финансовые и управленческие. Поэтому мы двигаемся постепенно», — сказала Парфенова, отвечая на вопросы депутатов на заседании комитета ЗС по бюджету. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин инициировал передачу ряда управленческих функций с уровня мэрии Перми на региональный. В том числе речь идет о праве назначать и увольнять директоров школ. Глава минобра Раиса Кассина говорила, что Пермь — только пилотный проект, позже такие правила начнут действовать во всем городах и поселках края. Против этого пункта выступила, в частности, прокуратура. По мнению ведомства, если региональные власти хотят назначать директоров школ, то они же должны быть и учредителями образовательных заведений. Сейчас же учредителями школ являются муниципалитеты.