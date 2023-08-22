22 августа 2023

Мэрии пермских городов лишат влияния на школы

Власти Пермского края намерены забрать у муниципалитетов все полномочия в сфере образования
© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, класс, школьный класс, карантин, каникулы, школа, дистант
Школы перейдут в ведение краевых властей Фото:

Министерство образования Пермского края намерено забрать у муниципалитетов не только право назначать и увольнять директоров школ, но вообще все полномочия в сфере образования. Об этом заявила депутатам законодательного собрания статс-секретарь, замминистра образования Анастасия Парфенова, передает корреспондент URA.RU.

«В перспективе мы действительно заберем все полномочия на краевой уровень. Но есть слишком большие риски, связанные с единомоментным принятием полномочий: финансовые и управленческие. Поэтому мы двигаемся постепенно», — сказала Парфенова, отвечая на вопросы депутатов на заседании комитета ЗС по бюджету.

Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин инициировал передачу ряда управленческих функций с уровня мэрии Перми на региональный. В том числе речь идет о праве назначать и увольнять директоров школ. Глава минобра Раиса Кассина говорила, что Пермь — только пилотный проект, позже такие правила начнут действовать во всем городах и поселках края. Против этого пункта выступила, в частности, прокуратура. По мнению ведомства, если региональные власти хотят назначать директоров школ, то они же должны быть и учредителями образовательных заведений. Сейчас же учредителями школ являются муниципалитеты.

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Министерство образования Пермского края намерено забрать у муниципалитетов не только право назначать и увольнять директоров школ, но вообще все полномочия в сфере образования. Об этом заявила депутатам законодательного собрания статс-секретарь, замминистра образования Анастасия Парфенова, передает корреспондент URA.RU. «В перспективе мы действительно заберем все полномочия на краевой уровень. Но есть слишком большие риски, связанные с единомоментным принятием полномочий: финансовые и управленческие. Поэтому мы двигаемся постепенно», — сказала Парфенова, отвечая на вопросы депутатов на заседании комитета ЗС по бюджету. Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин инициировал передачу ряда управленческих функций с уровня мэрии Перми на региональный. В том числе речь идет о праве назначать и увольнять директоров школ. Глава минобра Раиса Кассина говорила, что Пермь — только пилотный проект, позже такие правила начнут действовать во всем городах и поселках края. Против этого пункта выступила, в частности, прокуратура. По мнению ведомства, если региональные власти хотят назначать директоров школ, то они же должны быть и учредителями образовательных заведений. Сейчас же учредителями школ являются муниципалитеты.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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