Мэрии пермских городов лишат влияния на школы

Министерство образования Пермского края намерено забрать у муниципалитетов не только право назначать и увольнять директоров школ, но вообще все полномочия в сфере образования. Об этом заявила депутатам законодательного собрания статс-секретарь, замминистра образования Анастасия Парфенова, передает корреспондент URA.RU.
«В перспективе мы действительно заберем все полномочия на краевой уровень. Но есть слишком большие риски, связанные с единомоментным принятием полномочий: финансовые и управленческие. Поэтому мы двигаемся постепенно», — сказала Парфенова, отвечая на вопросы депутатов на заседании комитета ЗС по бюджету.
Ранее URA.RU рассказывало, что губернатор Прикамья Дмитрий Махонин инициировал передачу ряда управленческих функций с уровня мэрии Перми на региональный. В том числе речь идет о праве назначать и увольнять директоров школ. Глава минобра Раиса Кассина говорила, что Пермь — только пилотный проект, позже такие правила начнут действовать во всем городах и поселках края. Против этого пункта выступила, в частности, прокуратура. По мнению ведомства, если региональные власти хотят назначать директоров школ, то они же должны быть и учредителями образовательных заведений. Сейчас же учредителями школ являются муниципалитеты.
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