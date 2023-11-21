21 ноября 2023

На федеральных трассах в Курганской области ввели ограничения из-за непогоды

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, транспорт, зима, большегруз, фура, грузовик, движение, проезд открыт, трафик, разделительная полоса, зимняя дорога, трасса, дорога, разрешающий знак, орога
На курганской трассе ввели ограничения из-за гололеда Фото:

На федеральной трассе «Иртыш», трассе Екатеринбург — Курган, автодороге на Тюмень вводятся ограничения для движения транспорта. Об этом информирует сайт Упрдор «Южный Урал».

«В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями <…> вводится временное ограничение движения на участках федеральных трасс: км 12 — км 465 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск», км 00 — км 91 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к г. Тюмень;- км 125 — км 356 автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. — сообщили в пресс-службе компании. Ограничения введут с 12 до 18 часов 22 ноября.

Движение транспорта прекращают из-за погодных условий. «Временное ограничение движения вводится для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», — сообщили в управлении дорог. Основной причиной является образование гололеда на дорожном покрытии и осадки.

Ранее URA.RU сообщало, что курганская Госавтоинспекция обратилась к водителям с предостережением. Ведомство извещает об ухудшении погодных условий и просит водителей не выезжать за город.

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На федеральной трассе «Иртыш», трассе Екатеринбург — Курган, автодороге на Тюмень вводятся ограничения для движения транспорта. Об этом информирует сайт Упрдор «Южный Урал». «В связи с неблагоприятными метеорологическими явлениями <…> вводится временное ограничение движения на участках федеральных трасс: км 12 — км 465 автодороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск», км 00 — км 91 автодороги Р-254 «Иртыш» Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск, подъезд к г. Тюмень;- км 125 — км 356 автодороги Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган. — сообщили в пресс-службе компании. Ограничения введут с 12 до 18 часов 22 ноября. Движение транспорта прекращают из-за погодных условий. «Временное ограничение движения вводится для пассажирских автобусов, маршрутных такси, легковых такси, грузовых транспортных средств, осуществляющих перевозку тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов», — сообщили в управлении дорог. Основной причиной является образование гололеда на дорожном покрытии и осадки. Ранее URA.RU сообщало, что курганская Госавтоинспекция обратилась к водителям с предостережением. Ведомство извещает об ухудшении погодных условий и просит водителей не выезжать за город.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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