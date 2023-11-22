Курганцы заявили, что замерзают из-за проблем с отоплением

Альменевский округ получил паспорт готовности к зиме, а жители замерзают без тепла Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Жители курганского села Альменево мерзнут в многоквартирных домах. Проблема с отоплением в селе коснулась ряда учреждений и предприятий, где людям приходится работать в верхней одежде, а детям — учиться. Об этом URA.RU сообщила местная жительница.

«На улице тепло и дома тепло, а если на улице холодно, то и дома холодно. Сейчас 10-11 градусов в доме. Власти ссылаются на то, что якобы где-то у них завоздушена сеть. И это из года в год такая проблема, когда начинается отопительный сезон. На протяжении около 10 лет такая беда», — рассказала читательница.Также жительница села заметила, что детям в школах практически приходится утепляться варежками. С ее слов, не отапливаются должным образом и больницы, магазины. Люди вынуждены работать в верхней одежде. Участок, где завоздушена сеть, по словам читательницы, не могут найти.

Возмущение жителей возникло и от того, что администрация Альменевского муниципального округа отчиталась на своем сайте о том, что впервые за последние десять лет округ получил паспорт готовности, который подтверждает, что он полностью готов к новому отопительному сезону. По информации администрации, в округе прошла замена всех котельных. Современные модульные блочные котельные были установлены по всему округу. Кроме того, там появилась новая насосная станция.

Корреспондент URA.RU пытался связаться с главой Альменевского округа. В приемной главы журналисту сообщили, что на месте его нет, а когда возможно застать — информации нет.

Ранее URA.RU писало, что в курганском округе местные жители пожаловались на холодные батареи в домах. По заявлению властей, проблема возникла из-за используемого топлива.