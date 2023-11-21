21 ноября 2023

Обледенелые челябинские дороги стали испытанием для стада коров. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, коровы, лесной пожар, джабык
Стадо коров с трудом переходит обледенелую дорогу Фото:

Обледенелые после дождя дороги в Пластовском районе Челябинской области стали настоящим испытанием для стада коров. На видео, опубликованном пресс-службой ГИБДД региона 22 ноября, животные, скользя, пытаются пересечь проезжую часть.

«Ситуация на 80 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. На территории Пластовского района», — сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, прикрепив видео.

На ролике стадо пытается перейти дорогу. Животные поскальзываются на ледяной корке, падают. Пастух пытается ускорить процесс перехода. Водители, в свою очередь, смиренно ждут, когда закончится переправа через проезжую часть. Стараются не пугать скот сигналами.

Ранее в ГИБДД сообщили об обледенении дорог в южных районах региона. Всему виной — прошедший дождь. Дороги покрылись корочкой льда. Водителей попросили быть осторожнее при движении.

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Обледенелые после дождя дороги в Пластовском районе Челябинской области стали настоящим испытанием для стада коров. На видео, опубликованном пресс-службой ГИБДД региона 22 ноября, животные, скользя, пытаются пересечь проезжую часть. «Ситуация на 80 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. На территории Пластовского района», — сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, прикрепив видео. На ролике стадо пытается перейти дорогу. Животные поскальзываются на ледяной корке, падают. Пастух пытается ускорить процесс перехода. Водители, в свою очередь, смиренно ждут, когда закончится переправа через проезжую часть. Стараются не пугать скот сигналами. Ранее в ГИБДД сообщили об обледенении дорог в южных районах региона. Всему виной — прошедший дождь. Дороги покрылись корочкой льда. Водителей попросили быть осторожнее при движении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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