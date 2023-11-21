Обледенелые после дождя дороги в Пластовском районе Челябинской области стали настоящим испытанием для стада коров. На видео, опубликованном пресс-службой ГИБДД региона 22 ноября, животные, скользя, пытаются пересечь проезжую часть.
«Ситуация на 80 километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск. На территории Пластовского района», — сообщили в пресс-службе ГИБДД региона, прикрепив видео.
На ролике стадо пытается перейти дорогу. Животные поскальзываются на ледяной корке, падают. Пастух пытается ускорить процесс перехода. Водители, в свою очередь, смиренно ждут, когда закончится переправа через проезжую часть. Стараются не пугать скот сигналами.
Ранее в ГИБДД сообщили об обледенении дорог в южных районах региона. Всему виной — прошедший дождь. Дороги покрылись корочкой льда. Водителей попросили быть осторожнее при движении.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.