21 ноября 2023

Мэр Мегиона решил разобраться в причинах увеличения своей зарплаты

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Содержание главы Мегиона увеличивается на 2,3 миллиона рублей в 2024 году Фото:

Новый мэр Мегиона Алексей Петриченко решил разобраться с причинами увеличения своей зарплаты в 2024 году. Чиновник лишь из СМИ узнал, что его содержание вырастет с 5,5 до 7,8 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации.

В мэрии сообщили, что Петриченко не принимал участие в формировании бюджета Мегиона на 2024 год, поскольку вступил в должность только в начале ноября. К этому времени главный финансовый документ города уже был сверстан. «Глава города о том, что его содержание будет повышенным, узнал из СМИ. Этот вопрос Алексей Владимирович планирует обсудить с депутатами. Дополнительно глава направит запрос в Контрольно-счетную палату с целью проверки обоснованности должностных окладов всех муниципальных служащих, включая его оклад. Утверждение бюджета на 2024 год состоится в декабре, решение примут депутаты Думы Мегиона», — прокомментировали в администрации Мегиона.

Ранее URA.RU сообщало об увеличении содержания главы Мегиона на 2024 года. Эти данные значились в проекте городского бюджета, который был опубликован на сайте местной думы.

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Новый мэр Мегиона Алексей Петриченко решил разобраться с причинами увеличения своей зарплаты в 2024 году. Чиновник лишь из СМИ узнал, что его содержание вырастет с 5,5 до 7,8 миллионов рублей. Об этом URA.RU сообщили в городской администрации. В мэрии сообщили, что Петриченко не принимал участие в формировании бюджета Мегиона на 2024 год, поскольку вступил в должность только в начале ноября. К этому времени главный финансовый документ города уже был сверстан. «Глава города о том, что его содержание будет повышенным, узнал из СМИ. Этот вопрос Алексей Владимирович планирует обсудить с депутатами. Дополнительно глава направит запрос в Контрольно-счетную палату с целью проверки обоснованности должностных окладов всех муниципальных служащих, включая его оклад. Утверждение бюджета на 2024 год состоится в декабре, решение примут депутаты Думы Мегиона», — прокомментировали в администрации Мегиона. Ранее URA.RU сообщало об увеличении содержания главы Мегиона на 2024 года. Эти данные значились в проекте городского бюджета, который был опубликован на сайте местной думы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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