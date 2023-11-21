Режиссер разнес мэрию Екатеринбурга из-за общественного транспорта

Режиссер из Екатеринбурга раскритиковал общественный транспорт

22 ноября 2023 в 12:53 Размер текста - 17 +

По слова Мажарова, горожане вынуждены подолгу ждать общественный транспорт в холод Фото: Илья Московец © URA.RU Режиссер и художественный руководитель Народного театра драмы имени Гецова Сергей Мажаров раскритиковал мэрию Екатеринбурга из-за общественного транспорта. По словам мужчины, в обществе растет социальная напряженность на фоне оптимизации маршрутов. «В Екатеринбурге сложилась крайне сложная ситуация с общественным транспортом. На протяжении последних трех лет действия администрации города были направлены, как они говорят, на оптимизацию общественного транспорта, а по сути, на его уничтожение», — заявил Мажаров. По словам режиссер, проблема с транспортом возникала и ранее, но она не стояла так остро. «Сейчас же департамент общественного транспорта города (видимо, Мажаров имеет в виду транспортный комитет — прим. URA.RU) урезал не только маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, но и сократил количество машин на оставшихся маршрутах. Ожидание конкретного троллейбуса 31 маршрута доходит до 35 минут днем и 50 минут вечером. А сейчас холодно. Протяженность маршрута около 10 километров. Любые дублирующие маршруты закрыли», — напоминает Мажаров. В качестве примера режиссер приводит Москву, где общественный транспорт приходится ждать не более 7 минут. Культурный деятель не понимает, в чем необходимость смены нумерации маршрутов, а также подчеркивает, что добраться до отдаленных районов после девяти вечера просто невозможно. «Вопросы общественного транспорта становятся предметом социальной напряженности. А в руководстве департаментом общественного транспорта города Екатеринбурга либо саботажники, либо дураки, либо коррупционеры, которые сами этим транспортом и не пользуются. Они ездят на авто», — подытожил Сергей. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее екатеринбуржцы взбунтовались в соцсетях из-за изменений маршрутов общественного транспорта. Многих возмущало, что исчезновение части маршрутов не поможет сократить интервалы и улучшить транспортную связь. Позже мэрия успокоила горожан и объяснила свою инициативу. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Режиссер и художественный руководитель Народного театра драмы имени Гецова Сергей Мажаров раскритиковал мэрию Екатеринбурга из-за общественного транспорта. По словам мужчины, в обществе растет социальная напряженность на фоне оптимизации маршрутов. «В Екатеринбурге сложилась крайне сложная ситуация с общественным транспортом. На протяжении последних трех лет действия администрации города были направлены, как они говорят, на оптимизацию общественного транспорта, а по сути, на его уничтожение», — заявил Мажаров. По словам режиссер, проблема с транспортом возникала и ранее, но она не стояла так остро. «Сейчас же департамент общественного транспорта города (видимо, Мажаров имеет в виду транспортный комитет — прим. URA.RU) урезал не только маршруты автобусов, троллейбусов и трамваев, но и сократил количество машин на оставшихся маршрутах. Ожидание конкретного троллейбуса 31 маршрута доходит до 35 минут днем и 50 минут вечером. А сейчас холодно. Протяженность маршрута около 10 километров. Любые дублирующие маршруты закрыли», — напоминает Мажаров. В качестве примера режиссер приводит Москву, где общественный транспорт приходится ждать не более 7 минут. Культурный деятель не понимает, в чем необходимость смены нумерации маршрутов, а также подчеркивает, что добраться до отдаленных районов после девяти вечера просто невозможно. «Вопросы общественного транспорта становятся предметом социальной напряженности. А в руководстве департаментом общественного транспорта города Екатеринбурга либо саботажники, либо дураки, либо коррупционеры, которые сами этим транспортом и не пользуются. Они ездят на авто», — подытожил Сергей. URA.RU обратилось за комментарием в пресс-службу мэрии. На момент публикации новости ответа не поступало. Ранее екатеринбуржцы взбунтовались в соцсетях из-за изменений маршрутов общественного транспорта. Многих возмущало, что исчезновение части маршрутов не поможет сократить интервалы и улучшить транспортную связь. Позже мэрия успокоила горожан и объяснила свою инициативу.