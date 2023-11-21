21 ноября 2023

В ЯНАО в 40 раз выросла заболеваемость коронавирусом

Специалисты Роспотребнадзора выявили рост заболеваемости ковидом в ЯНАО
© Служба новостей «URA.RU»
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В ЯНАО готовятся к иммунизации детского и взрослого населения Фото:

За 10 недель заболеваемость коронавирусом на Ямале увеличилась почти в 40 раз. Это следует из постановления об иммунизации по эпидемическим показаниям главного окружного санитарного врача Людмилы Нечепуренко.

«Количество заболевших COVID-19 увеличилось за последние 10 недель текущего года в 39 раз: с 9 случаев до 350 случаев. Сохраняются риски возникновения, распространения и формирования групповых очагов заболевания коронавирусной инфекции, что требует проведения иммунизации по эпидемическим показаниям», — говорится в постановлении.

Вакцинированные ямальцы переносят заболевание в легкой форме, есть случаи протекания болезни без симптомов. Коронавирусная инфекция распространилась в больницах. Тесты на заболевание у медицинских работников показывают положительный результат.

Ранее URA.RU сообщило о зафиксированных случаях заражения гонконгским гриппом в ЯНАО. Специалисты сообщили, что симптомы заболевания схожи с проявлением кишечной инфекции.

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За 10 недель заболеваемость коронавирусом на Ямале увеличилась почти в 40 раз. Это следует из постановления об иммунизации по эпидемическим показаниям главного окружного санитарного врача Людмилы Нечепуренко. «Количество заболевших COVID-19 увеличилось за последние 10 недель текущего года в 39 раз: с 9 случаев до 350 случаев. Сохраняются риски возникновения, распространения и формирования групповых очагов заболевания коронавирусной инфекции, что требует проведения иммунизации по эпидемическим показаниям», — говорится в постановлении. Вакцинированные ямальцы переносят заболевание в легкой форме, есть случаи протекания болезни без симптомов. Коронавирусная инфекция распространилась в больницах. Тесты на заболевание у медицинских работников показывают положительный результат. Ранее URA.RU сообщило о зафиксированных случаях заражения гонконгским гриппом в ЯНАО. Специалисты сообщили, что симптомы заболевания схожи с проявлением кишечной инфекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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