В ЯНАО в 40 раз выросла заболеваемость коронавирусом

Специалисты Роспотребнадзора выявили рост заболеваемости ковидом в ЯНАО

22 ноября 2023 в 12:46 Размер текста - 17 +

В ЯНАО готовятся к иммунизации детского и взрослого населения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU За 10 недель заболеваемость коронавирусом на Ямале увеличилась почти в 40 раз. Это следует из постановления об иммунизации по эпидемическим показаниям главного окружного санитарного врача Людмилы Нечепуренко. «Количество заболевших COVID-19 увеличилось за последние 10 недель текущего года в 39 раз: с 9 случаев до 350 случаев. Сохраняются риски возникновения, распространения и формирования групповых очагов заболевания коронавирусной инфекции, что требует проведения иммунизации по эпидемическим показаниям», — говорится в постановлении. Вакцинированные ямальцы переносят заболевание в легкой форме, есть случаи протекания болезни без симптомов. Коронавирусная инфекция распространилась в больницах. Тесты на заболевание у медицинских работников показывают положительный результат. Ранее URA.RU сообщило о зафиксированных случаях заражения гонконгским гриппом в ЯНАО. Специалисты сообщили, что симптомы заболевания схожи с проявлением кишечной инфекции.

За 10 недель заболеваемость коронавирусом на Ямале увеличилась почти в 40 раз. Это следует из постановления об иммунизации по эпидемическим показаниям главного окружного санитарного врача Людмилы Нечепуренко. «Количество заболевших COVID-19 увеличилось за последние 10 недель текущего года в 39 раз: с 9 случаев до 350 случаев. Сохраняются риски возникновения, распространения и формирования групповых очагов заболевания коронавирусной инфекции, что требует проведения иммунизации по эпидемическим показаниям», — говорится в постановлении. Вакцинированные ямальцы переносят заболевание в легкой форме, есть случаи протекания болезни без симптомов. Коронавирусная инфекция распространилась в больницах. Тесты на заболевание у медицинских работников показывают положительный результат. Ранее URA.RU сообщило о зафиксированных случаях заражения гонконгским гриппом в ЯНАО. Специалисты сообщили, что симптомы заболевания схожи с проявлением кишечной инфекции.