В ЯНАО в 40 раз выросла заболеваемость коронавирусом

За 10 недель заболеваемость коронавирусом на Ямале увеличилась почти в 40 раз. Это следует из постановления об иммунизации по эпидемическим показаниям главного окружного санитарного врача Людмилы Нечепуренко.
«Количество заболевших COVID-19 увеличилось за последние 10 недель текущего года в 39 раз: с 9 случаев до 350 случаев. Сохраняются риски возникновения, распространения и формирования групповых очагов заболевания коронавирусной инфекции, что требует проведения иммунизации по эпидемическим показаниям», — говорится в постановлении.
Вакцинированные ямальцы переносят заболевание в легкой форме, есть случаи протекания болезни без симптомов. Коронавирусная инфекция распространилась в больницах. Тесты на заболевание у медицинских работников показывают положительный результат.
Ранее URA.RU сообщило о зафиксированных случаях заражения гонконгским гриппом в ЯНАО. Специалисты сообщили, что симптомы заболевания схожи с проявлением кишечной инфекции.
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