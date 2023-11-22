На экс-тренера сборной Дагестана возбудили дело за участие в боях на стороне ВСУ

Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова возбудили уголовное дело по обвинению в государственной измене за его участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал источник в силовых структурах республики.
«В отношении Ахмеда Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что ему предъявлено обвинение в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.
По данным telegram-канала Mash, Ахмедов принимал участие в боях в составе батальона «Хорт» и позднее перешел в «Дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля», где участвовал в обороне Бахмута. Несмотря на то, что Ахмедов проживает на Украине с 2017 года и занимает должность президента федерации профессионального кикбоксинга «К-1», он не отказался от российского паспорта и оставил семью в России.
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