На экс-тренера сборной Дагестана возбудили дело за участие в боях на стороне ВСУ

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Ахмеда Ахмедова обвиняют в государственной измене Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова возбудили уголовное дело по обвинению в государственной измене за его участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал источник в силовых структурах республики.

«В отношении Ахмеда Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что ему предъявлено обвинение в участии в боевых действиях на стороне ВСУ.

По данным telegram-канала Mash, Ахмедов принимал участие в боях в составе батальона «Хорт» и позднее перешел в «Дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля», где участвовал в обороне Бахмута. Несмотря на то, что Ахмедов проживает на Украине с 2017 года и занимает должность президента федерации профессионального кикбоксинга «К-1», он не отказался от российского паспорта и оставил семью в России.

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Против бывшего главного тренера сборной Дагестана по кикбоксингу Ахмеда Ахмедова возбудили уголовное дело по обвинению в государственной измене за его участие в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины. Об этом рассказал источник в силовых структурах республики. «В отношении Ахмеда Ахмедова возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена», — передает слова источника РИА Новости. Там добавили, что ему предъявлено обвинение в участии в боевых действиях на стороне ВСУ. По данным telegram-канала Mash, Ахмедов принимал участие в боях в составе батальона «Хорт» и позднее перешел в «Дагестанский добровольческий батальон имени имама Шамиля», где участвовал в обороне Бахмута. Несмотря на то, что Ахмедов проживает на Украине с 2017 года и занимает должность президента федерации профессионального кикбоксинга «К-1», он не отказался от российского паспорта и оставил семью в России.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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