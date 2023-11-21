В ЯНАО сироты смогут быстрее приватизировать жилье

Сироты в Ямало-Ненецком автономном округе смогут раньше приватизировать предоставленное им жилье. Об этом рассказали в законодательном собрании ЯНАО.
«Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании комитета заксобрания по соцполитике. Он предполагает сокращение срока найма специализированного жилья с пяти до трех лет, в течение которого жилье сироты не подлежит отчуждению и передаче в аренду. Позже оно может быть оформлено в соцнайм и приватизировано», — сообщили на официальной странице заксобрания ЯНАО «ВКонтакте».
В заксобрании подчеркнули, что сокращением сроков смогут воспользоваться ямальцы старше 23 лет. «Для этого доход сироты должен быть не ниже минимального размера оплаты труда, не допускаются задолженности по налогам и сборам. Также будет учитываться состояние здоровья и отсутствие судимости за умышленные преступления», — добавили в ведомстве.
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