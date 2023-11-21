21 ноября 2023

В ЯНАО сироты смогут быстрее приватизировать жилье

© Служба новостей «URA.RU»
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Алексей Текслер в Еманжелинском муниципальном районе. Челябинская область, новое жилье, новоселье, ключ от квартиры
Сокращением сроков смогут воспользоваться ямальцы старше 23 лет Фото:

Сироты в Ямало-Ненецком автономном округе смогут раньше приватизировать предоставленное им жилье. Об этом рассказали в законодательном собрании ЯНАО.

«Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании комитета заксобрания по соцполитике. Он предполагает сокращение срока найма специализированного жилья с пяти до трех лет, в течение которого жилье сироты не подлежит отчуждению и передаче в аренду. Позже оно может быть оформлено в соцнайм и приватизировано», — сообщили на официальной странице заксобрания ЯНАО «ВКонтакте».

В заксобрании подчеркнули, что сокращением сроков смогут воспользоваться ямальцы старше 23 лет. «Для этого доход сироты должен быть не ниже минимального размера оплаты труда, не допускаются задолженности по налогам и сборам. Также будет учитываться состояние здоровья и отсутствие судимости за умышленные преступления», — добавили в ведомстве.

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Сироты в Ямало-Ненецком автономном округе смогут раньше приватизировать предоставленное им жилье. Об этом рассказали в законодательном собрании ЯНАО. «Соответствующий законопроект рассмотрели на заседании комитета заксобрания по соцполитике. Он предполагает сокращение срока найма специализированного жилья с пяти до трех лет, в течение которого жилье сироты не подлежит отчуждению и передаче в аренду. Позже оно может быть оформлено в соцнайм и приватизировано», — сообщили на официальной странице заксобрания ЯНАО «ВКонтакте». В заксобрании подчеркнули, что сокращением сроков смогут воспользоваться ямальцы старше 23 лет. «Для этого доход сироты должен быть не ниже минимального размера оплаты труда, не допускаются задолженности по налогам и сборам. Также будет учитываться состояние здоровья и отсутствие судимости за умышленные преступления», — добавили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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