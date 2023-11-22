ХАМАС пообещало отпустить россиянок после прекращения огня

Две россиянки, захваченные палестинским движением ХАМАС на юге Израиля 7 октября, будут освобождены после вступления в действие режима прекращения огня. Об этом рассказал глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим.
«Две россиянки будут освобождены сразу после прекращения огня», — передает слова Наима РИА Новости. Он добавил, что пока неизвестно, будут ли они освобождены среди первых заложников. Наим также отметил, что список заложников, которые должны быть освобождены из сектора Газа, формируется при участии ХАМАСа и международных посредников, таких как Катар, Египет и США.
Израиль согласился освободить некоторых членов ХАМАС в обмен на заложников. В список освобождения включены 300 палестинских заключенных, в основном женщины и подростки до 18 лет. Согласно сделке, ХАМАС должен освободить 50 израильских заложников. 21 ноября стало известно, что между армией Израиля (ЦАХАЛ) и ХАМАС будет действовать режим прекращения огня в течение четырех дней. Сделка может быть продлена по запросу палестинцев.
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