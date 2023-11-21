ЦАХАЛ и ХАМАС договорились о прекращении огня на четыре дня

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Армия обороны Израиля. ЦАХАЛ. stock, армия, военные, израиль, сектор газа, танк, stock, цахал, наземная операция
Режим прекращения огня продлятся четыре дня Фото:
новость из сюжета
Вооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа

Между армией Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС в течение четырех дней будет проходить режим прекращения огня. Об этом сообщило израильское радио.

«Режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС продлится четыре дня», — говорится в сообщении радио. Отмечается, что палестинцы могут запросить продления сделки.

Ранее руководитель политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что его движение и Израиль близки к достижению соглашения о перемирии в секторе Газа. В его заявлении говорилось, что ХАМАС дал свой ответ Катару и другим посредникам, однако не привел подробности.

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Между армией Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС в течение четырех дней будет проходить режим прекращения огня. Об этом сообщило израильское радио. «Режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС продлится четыре дня», — говорится в сообщении радио. Отмечается, что палестинцы могут запросить продления сделки. Ранее руководитель политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что его движение и Израиль близки к достижению соглашения о перемирии в секторе Газа. В его заявлении говорилось, что ХАМАС дал свой ответ Катару и другим посредникам, однако не привел подробности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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