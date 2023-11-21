ЦАХАЛ и ХАМАС договорились о прекращении огня на четыре дня

Режим прекращения огня продлятся четыре дня
новость из сюжетаВооруженный конфликт между Израилем и сектором Газа
Между армией Израиля (ЦАХАЛ) и палестинским движением ХАМАС в течение четырех дней будет проходить режим прекращения огня. Об этом сообщило израильское радио.
«Режим прекращения огня в рамках сделки между Израилем и ХАМАС продлится четыре дня», — говорится в сообщении радио. Отмечается, что палестинцы могут запросить продления сделки.
Ранее руководитель политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что его движение и Израиль близки к достижению соглашения о перемирии в секторе Газа. В его заявлении говорилось, что ХАМАС дал свой ответ Катару и другим посредникам, однако не привел подробности.
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