21 ноября 2023

Дорога из Южноуральска в Магнитогорск полностью заблокирована

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Дорога. Челябинск, силовики, трасса, патруль, м5, трафик, полиция, автотранспорт, гибдд, дпс, дорога
Дорога перекрыта после лобового столкновения машин Фото:

Дорога из Южноуральска в Магнитогорск (Челябинская область) заблокирована в обоих направлениях. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.

«Дорога из Южноуральска в Магнитогорск полностью заблокирована. Причина в ДТП, произошедшем на 179-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск в Агаповском районе», — уточнили в пресс-службе ведомства.

На трассе лоб в лоб столкнулись «Лада и «Шкода». В результате ДТП перекрыты полосы для движения в обоих направлениях. К счастью, пострадавших нет, повреждения получили только машины.

Ранее ГИБДД ввело ограничения на движение по трассам региона. Причиной стал гололед на дорогах из-за ледяного дождя.

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Дорога из Южноуральска в Магнитогорск (Челябинская область) заблокирована в обоих направлениях. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе областной ГИБДД. «Дорога из Южноуральска в Магнитогорск полностью заблокирована. Причина в ДТП, произошедшем на 179-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск в Агаповском районе», — уточнили в пресс-службе ведомства. На трассе лоб в лоб столкнулись «Лада и «Шкода». В результате ДТП перекрыты полосы для движения в обоих направлениях. К счастью, пострадавших нет, повреждения получили только машины. Ранее ГИБДД ввело ограничения на движение по трассам региона. Причиной стал гололед на дорогах из-за ледяного дождя.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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