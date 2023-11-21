Дорога из Южноуральска в Магнитогорск (Челябинская область) заблокирована в обоих направлениях. Об этом 22 ноября сообщили в пресс-службе областной ГИБДД.
«Дорога из Южноуральска в Магнитогорск полностью заблокирована. Причина в ДТП, произошедшем на 179-м километре автодороги Южноуральск — Магнитогорск в Агаповском районе», — уточнили в пресс-службе ведомства.
На трассе лоб в лоб столкнулись «Лада и «Шкода». В результате ДТП перекрыты полосы для движения в обоих направлениях. К счастью, пострадавших нет, повреждения получили только машины.
Ранее ГИБДД ввело ограничения на движение по трассам региона. Причиной стал гололед на дорогах из-за ледяного дождя.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.