Совфед одобрил закон о выплатах воспитателям погибших бойцов СВО

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Похороны на Северном кладбище погибшего в зоне СВО старшего сержанта ВДВ Рожкова Вадима. Пермь, орден мужества
Воспитатели бойцов СВО получили право получать выплаты на случай их гибели Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Начиная с 11 августа 2020 года, фактическим воспитателям участников спецоперации будет предоставляться выплата по обязательному государственному страхованию в случае гибели бойцов СВО. Об этом говорится в тексте закона, который одобрил Совфед.

«Новый закон дает право фактическим воспитателям бойцов СВО получать страховые выплаты по всем случаям их гибели», — передает содержание документа РИА Новости. Законопроект предлагает усовершенствовать механизм возмещения ущерба, причиненного гибелью военнослужащего.

Первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что за два года бабушки и дедушки, старшие братья и сестры, а также другие фактические воспитатели погибших военнослужащих не получали страховые выплаты. Рабочая группа по СВО обратила на это внимание президенту в одном из своих докладов. Однако, сегодня этот вопрос решен. Страховые выплаты будут осуществлены, и государство исполнит свой долг перед этими людьми, подчеркнул Турчак.

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Начиная с 11 августа 2020 года, фактическим воспитателям участников спецоперации будет предоставляться выплата по обязательному государственному страхованию в случае гибели бойцов СВО. Об этом говорится в тексте закона, который одобрил Совфед. «Новый закон дает право фактическим воспитателям бойцов СВО получать страховые выплаты по всем случаям их гибели», — передает содержание документа РИА Новости. Законопроект предлагает усовершенствовать механизм возмещения ущерба, причиненного гибелью военнослужащего. Первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что за два года бабушки и дедушки, старшие братья и сестры, а также другие фактические воспитатели погибших военнослужащих не получали страховые выплаты. Рабочая группа по СВО обратила на это внимание президенту в одном из своих докладов. Однако, сегодня этот вопрос решен. Страховые выплаты будут осуществлены, и государство исполнит свой долг перед этими людьми, подчеркнул Турчак.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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