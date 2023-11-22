Совфед одобрил закон о выплатах воспитателям погибших бойцов СВО

Начиная с 11 августа 2020 года, фактическим воспитателям участников спецоперации будет предоставляться выплата по обязательному государственному страхованию в случае гибели бойцов СВО. Об этом говорится в тексте закона, который одобрил Совфед.
«Новый закон дает право фактическим воспитателям бойцов СВО получать страховые выплаты по всем случаям их гибели», — передает содержание документа РИА Новости. Законопроект предлагает усовершенствовать механизм возмещения ущерба, причиненного гибелью военнослужащего.
Первый вице-спикер Совфеда, секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что за два года бабушки и дедушки, старшие братья и сестры, а также другие фактические воспитатели погибших военнослужащих не получали страховые выплаты. Рабочая группа по СВО обратила на это внимание президенту в одном из своих докладов. Однако, сегодня этот вопрос решен. Страховые выплаты будут осуществлены, и государство исполнит свой долг перед этими людьми, подчеркнул Турчак.
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