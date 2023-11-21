В ЯНАО чиновники назвали условие для получения жилья многодетной семьей

В ЯНАО многодетная семья испытывает трудности в получении жилья

22 ноября 2023 в 14:13 Размер текста - 17 +

Из-за брата находящегося в зоне СВО, семья не может получить квартиру Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Многодетная семья Лапсуй из села Антипаюта Тазовского района (ЯНАО) до сих пор не может получить жилье взамен аварийного. Право наследования не оформил брат, который находится в зоне СВО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила Надежда Лапсуй. «Нам сказали, что в конце ноября будет решение комиссии по жилью и они будут решать. Комиссию откладывали потому, что главы не было, потом заместитель ушел в отпуск. Сказали, что дадут квартиру в строящемся доме. Брат находящийся на СВО должен оформить документы. Но сейчас не известно, когда ему дадут отпуск и вообще когда мы получим жилье», — делится Надежда Лапсуй. В администрацию Тазовского района сделан запрос по вопросу предоставления жилья семье Лапсуй. В пресс-службе Тазовского района обещали подготовить ответ, на момент публикации ответ не предоставлен. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в селе Антипаюта Тазовского района ЯНАО власти оставили без жилья семью из восьми человек. Власти Тазовского района сообщили, что семья Лапсуй не получила жилье из-за проблем с документами.

Многодетная семья Лапсуй из села Антипаюта Тазовского района (ЯНАО) до сих пор не может получить жилье взамен аварийного. Право наследования не оформил брат, который находится в зоне СВО. Об этом корреспонденту URA.RU сообщила Надежда Лапсуй. «Нам сказали, что в конце ноября будет решение комиссии по жилью и они будут решать. Комиссию откладывали потому, что главы не было, потом заместитель ушел в отпуск. Сказали, что дадут квартиру в строящемся доме. Брат находящийся на СВО должен оформить документы. Но сейчас не известно, когда ему дадут отпуск и вообще когда мы получим жилье», — делится Надежда Лапсуй. В администрацию Тазовского района сделан запрос по вопросу предоставления жилья семье Лапсуй. В пресс-службе Тазовского района обещали подготовить ответ, на момент публикации ответ не предоставлен. Ранее URA.RU рассказывало о том, что в селе Антипаюта Тазовского района ЯНАО власти оставили без жилья семью из восьми человек. Власти Тазовского района сообщили, что семья Лапсуй не получила жилье из-за проблем с документами.