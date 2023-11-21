21 ноября 2023

Шумков лоббирует строительство логистического центра для торговли с Китаем. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Семинар-совещание «О практике и задачах органов исполнительной власти Российской Федерации до 2025 года». Челябинск, шумков вадим
Вадим Шумков презентовал проект Петуховского логистического центра в Москве Фото:

Губернатор Курганской области Вадим Шумков лоббирует строительство логистического центра в городе Петухово для торговли с Китаем. На презентации региона Шумков объяснил преимущество проекта, передает корреспондент URA.RU с международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

«Продукция перспективна к экспорту, потому что от жд-станции „Петухово“ Курганской области до города Урумчи, а правильно сказать до казахско-китайской границы есть прямая железная дорога. Сам об этом не знал, пока не переехал в Курганскую область», — пояснил Шумков.

По словам главы региона, это колоссальное преимущество (прямой путь из Курганской области в провинцию Урумчи КНР) пока не использовано. Шумков предлагает создать терминал в Петухово. Через него продукцию однотипного экспорта (сельхозтовары, пиломатериалы, машиностроение, иные товары) централизованно отправлять в Китай, и также централизованно ввозить импорт.

Вадим Шумков на презентации региона на форуме в Москве заявил, что в Кургане планируют построить новый мост за шесть миллиардов рублей. Он соединит центр города с микрорайонами Заозерный и Северный.

На форуме в Москве Вадим Шумков представил проект строительства логистического центра в Петухово Курганской области
На форуме в Москве Вадим Шумков представил проект строительства логистического центра в Петухово Курганской области
Фото:

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Губернатор Курганской области Вадим Шумков лоббирует строительство логистического центра в городе Петухово для торговли с Китаем. На презентации региона Шумков объяснил преимущество проекта, передает корреспондент URA.RU с международной выставки-форума «Россия» на ВДНХ. «Продукция перспективна к экспорту, потому что от жд-станции „Петухово“ Курганской области до города Урумчи, а правильно сказать до казахско-китайской границы есть прямая железная дорога. Сам об этом не знал, пока не переехал в Курганскую область», — пояснил Шумков. По словам главы региона, это колоссальное преимущество (прямой путь из Курганской области в провинцию Урумчи КНР) пока не использовано. Шумков предлагает создать терминал в Петухово. Через него продукцию однотипного экспорта (сельхозтовары, пиломатериалы, машиностроение, иные товары) централизованно отправлять в Китай, и также централизованно ввозить импорт. Вадим Шумков на презентации региона на форуме в Москве заявил, что в Кургане планируют построить новый мост за шесть миллиардов рублей. Он соединит центр города с микрорайонами Заозерный и Северный.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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